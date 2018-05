Emiatt intenek be tömegével a kínai munkavállalók

Kezdenek torkig lenni a fiatal kínai munkavállalók, különösen a millenniumi generáció tagjai, a vég nélküli túlórázásból, ezért sorra hagyják ott munkahelyeiket – írja a BBC. A 12 órás munkanapok valóban megterhelők, de ahhoz, hogy ennek sokan hátat mernek fordítani, az is kellett, hogy a kínai középosztály nagyon megerősödött az elmúlt másfél évtizedben.

Az alacsonyabb presztízsű munkakörökben dolgozók mind kevésbé hajlandók a túlórázásra Kínában. Sokan közülük megtehetik, hogy otthagyják állásukat a megterhelés miatt. Különösen a legfiatalabbak: őket gyakran már szüleik is képesek anyagilag támogatni addig, amíg elfogadható munkamennyiséget jelentő állást találnak magukra.

A mamutok tehetnek róla

A kínai munkakultúrában is jelen van, de nem olyan erős a hagyománya a végtelenbe nyúló túlórázásnak, mint például Dél-Koreában, ahol a világ legtöbbet dolgozó és túlórázó – sokszor azt önként vállaló, sőt, szívesen választó – munkavállalói vannak. Napjaink vezető kínai cégei, közöttük is elsősorban a nagy techvállalatok, nagyra növésük során ezen is változtattak.

Például a Tencent: munkavállalói szó szerint éjjel-nappal dolgoztak azért, hogy a vállalatot sikerre vigyék.

A többi cég pedig ezeket a példákat próbálja követni. A munkavállalók és a kínai munkaügyi szakemberek beszámolóiból az a kép rajzolódik ki, számos feltörekvő kínai vállalatnál

a siker egyik fontos részének tekintik azt, hogy ha kell, a dolgozó folyamatosan és sokat túlórázzon.

Ezt azonban sok alkalmazott nem így gondolja. Főként az e-kereskedelemben és annak kapcsolódó logisztikájában gyakori, hogy a 8 órás munkanapok 12 órásra nyúlnak, mégpedig rendszeresen, hosszabb időszakon át. A nagyobb városokban pedig teljesen általános, ha valakinek egy órát vagy ennél többet is igénybe vesz a munkahelye és az otthona közötti távolság megtétele. Ez tovább csökkenti a pihenésre, vagy az egyéb elfoglaltságokra fordítható időt.

Panaszkodnak amiatt is a dolgozók, hogy jövedelmük alacsony a nagyvárosi élet emelkedő költségeihez. Hiába épül sok ingatlan egy-egy fejlődő településen, ha munkabérük nem elég a lakbérre sem.

Sok munkavállaló pedig ezt nem vállalja, és inkább felmond, a munkáltatók pedig úgy tűnik, nem is marasztalják őket, hiszen érkezik helyükre más.

Szociális fordulat kellett

Ehhez persze az is kellett, hogy a középosztály komolyan megerősödjön, illetve a szegényebbek felemelkedésével, létszámban is felduzzadjon.

A 2012-es adatok szerint, Kína városi lakosságának 70 százaléka keresett évi 9000 és 34000 dollár között. 2000-ben még csak 4 százalékuk jövedelme érte el ezt a sávot.

A fiatalabb generációk képviselői ezért nem egyszer megteszik azt, hogy úgy hagyják ott munkahelyüket – jellemzően az alacsonyabb iskolai végzettséggel is betölthető állásokat –, hogy előtte nem kerestek maguknak másik állást. Sok családnál ugyanis a szülők támogatásával vészelik át a rendszeres jövedelem nélküli időszakot.

Általános tapasztalat az is, hogy a túlórákat a munkáltatók gyakran nem fizetik ki. Egyes vállalatoknál teljesen megszokott az, hogy valaki a hét hat napján, napi 12 órát dolgozzon.

Az egyik munkaügyi előadó megjegyzi: ez egyébként törvényellenes. Bizonyos munkakörökben – pilóták, vonatvezetők – megengedett a jogszabályok szerint is a 8 órát meghaladó, folyamatos munkavégzés. De az egyértelműen kijelenthető, hogy például az e-kereskedelmi szektorra ez nem vonatkozik.