Megtört a jég: mindenhol engedélyezik a sportfogadást az USA-ban

Az Origo korábban írt arról, hogy hiába 100 milliárd dolláros üzlet a sportfogadás az Egyesült Államokban, csak kevés helyen törvényes. A tömegsportok hazájában eddig csak néhány kiváltságos államban lehetett sportesemények kapcsán fogadásokat kötni. Ennek történelmi és politikai okai is vannak, de a sportfogadás tiltásában, a sportligák ellenállása bizonyult a döntő tényezőnek. New Jersey állam éveken át húzódó pere viszont a végéhez ért, a Legfelsőbb Bíróság pedig a javukra döntött és alkotmányellenesnek nevezte a sportfogadás állami szintű tiltását.

A mai napig az Egyesült Államok teljes területén tilos a sportfogadás, történjen az online, fogadóirodában vagy az úgynevezett bukmékereknél. A törvény alól csupán Nevada, Oregon, Delaware, Montana államok, valamint a New Jerseyben található Atlantic City kivétel. A szabályt még a hatvanas évek elején hozták annak érdekében, hogy megnehezítsék a bűnszervezetek dolgát, akik gyakran a szerencsejátékon keresztül mosták tisztára a pénzt.

A Federal Wire Act nevű törvényt 1961-ben fogadta el a kongresszus, majd 1992-ben a Professional and Amateur Sports Protection Act keretein belül az amatőr sportokra is kiterjesztették az abban foglalt tiltást. Az internetes elterjedésével, megszületett az Unlawful Internet Gambling Enforcement Act is, amely az online fogadásokról rendelkezett. Ez a törvény nem csak a fogadókra vonatkozott, hanem tiltotta azoknak a pénzügyi közvetítőknek az ilyen jellegű tevékenységét is, akik engedélyezték a szerencsejátékkal összefüggő tranzakciók lebonyolítását.

Az illegális fogadások piacának teljesítmények a szakértők szerint 80 milliárd és 360 milliárd dollár közé tehető, tehát az amerikaiak megtalálták a módját annak, hogy a szigorú törvények ellenére is játszanak. Csak a 2016-os Super Bowlra 4,1 milliárd dollárnyi fogadás érkezett, ennek pedig csupán a 3 százalékát adták le engedélyezett helyeken.

New Jersey kormányzója, Chris Christie lassan hét éve harcol azért, hogy állama teljes területén törvényileg engedélyezett legyen a szerencsejáték.

Ugyan Atlantic Cityben már legális a kaszinók üzemeltetése és a fogadás bizonyos formái, de ő ennél többet szeretett volna kihívni. Ennek egyik oka természetesen az adóbevétel, a másik három viszont a sporthoz köthető. New Jersey állama ad otthont a New York Giants és a New York Jets amerikaifutball csapatoknak, valamint a New Jersey Devils hokicsapatának. Ugyan a nevükben a New York szerepel, de a két focicsapat közös stadionja Jersey-ben van.

Eddig a bíróság folyamatosan elutasította a kormányzó kérését.

Azonban tavaly októberben egészen a legfelsőbb bíróságig jutott az úgy.

A Reuters és mellette az amerikai lapok beszámolói szerint, az amerikai legfelsőbb bíróság New Jersey állam javára döntött és alkotmányellenesnek nyilvánította az 1992-es sportfogadásra vonatkozó törvényt.

Ez a döntés precedensértékű lehet. Így elképzelhető, a most meghozott határozat megnyitja a kaput a többi állam hasonló törekvései előtt a sportfogadás engedélyezésére.