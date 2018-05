Meglepő volt a Flip berobbanása a piacra

A vezetékes távközlési piac telített. Ahová csak lehetett, már eljutottak a távközlési cégek, talán még a Futrinka utcába is, így teljesen nyilvánvaló, hogy a vezetékes telefon- tévé- és internetpiacon elsősorban már csak egymástól tudnak új ügyfeleket szerezni. Megnéztük, hogyan teszi ezt egy friss és ambiciózus márka, a Flip.

Mémmé vált az „Apa, kezdődik!” tévéreklám mintegy tíz évvel ezelőtt, amely pont egy vezetékes tévészolgáltatást, a visszatekerhető tévéműsort reklámozta. Az „Apa, kezdődik!” ilyen mértékű sikerére valószínűleg az akkori T-Home sem számított, pedig egy olcsó pendrájvval kiegészítve ma már a pár ezer forintos földfelszíni digitális set top boxokban is visszatekerhetővé váltak a brazil szappanoperák vagy a híradók. A korlátlan net tavaly óta már megjelent - a műszaki okok miatt szűkebb keresztmetszetű - mobilszolgáltatásokban is, a vezetékes telefon pedig egyre inkább már csak emlék a nagymamák korából, de ahol mégis létezik, már ott sem kapcsolt vonalon, hanem IP-alapon nyújtják a szolgáltatók.

Sokat változott a helyzet. Az egyre jobban teret nyerő digitális technológia és a rohamosan növekvő mobilitás iránti igény kevesebb mint egy emberöltő alatt szinte teljesen kicserélte a digitális tartalomfogyasztási szokásainkat, ugyanakkor hatalmas nemzeti kincset képez a városokban, sőt ma már a falvakban is szinte minden utcába eljutó vezetékes telefon- vagy tévészolgáltatás. A régi kábelhálózatokat ráadásul mindenhol újakra cserélték az elmúlt két évtizedben, így lényegében egy teljesen korszerű, nagy sávszélességű vezetékes hálózat áll rendelkezésre az egész országban, melyen ma már egyszerre lehet digitális tévé-, telefon- és internetszolgáltatást kínálni, méghozzá a korábbi fenntartási díjak töredékéért.

Éppen erre épít az egy éve, 2017 májusában debütált Flip. Ez az új márka elsősorban azokra az ügyfelekre céloz, akik kedvező áron mindhárom vezetékes szolgáltatást igénybe kívánják venni. Az ország jelenleg mintegy 600 ezer háztartásába eljutó szolgáltatás saját ügyfélkapcsolati és értékesítési csapattal született meg.

A márka pozicionálásakor ugyanakkor nem kizárólag a szolgáltatás árát, hanem a bizalmat és az őszinteséget is előtérbe helyezi a Flip, és ebben teljesen újszerű, sőt máig egyedülálló a hazai piacon. Már a Flip honlapjának megnyitásakor a „Nem várjuk el a bizalmat. Megdolgozunk érte.” szlogen fogadja a látogatót, nem pedig a vonzó ár.

Sokan nem hiszik el, hogy ennyire jó a szolgáltatásunk. Pedig tényleg az. A Flip többről szól a remek árnál. Korrekt, őszinte márka vagyunk, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy úgy érezd, jó helyen vagy” - olvasható Endersz Frigyes, a Flip vezetőjének üzenete a címlapon.

A Flip 137 válogatott digitális tévécsatornát kínál országszerte, ebből 31 csatorna HD minőségben fogható, egyes körzetekben helyi tévéműsort is továbbítanak. Az internetszolgáltatás 100 Mbit/s letöltési és 10 Mbit/s feltöltési sebességgel használható. A hívásdíj a flipesek között ingyenes, minden más belföldi alapdíjas irányba pedig percenként 5 forint, beleértve a mobilhívásokat is. Mindezt egyetlen csomagban, bruttó 3700 forintos havidíjért, hűségidő, belépési díj és szerelési díj nélkül. Az első set top boxot és a wifi routerként is üzemelő digitális elosztót díjmentesen biztosítja a szolgáltatáshoz a Flip.

A kedvező ár érdekében a Flip egyes szolgáltatásait (tévé, internet, telefon) nem lehet külön-külön megrendelni, csakis együtt. Az ügyfél mindössze két opciót kérhet. Egyrészt havi 1000 forintért 250 Mbit/s-ra tornászhatja fel az internet letöltési sebességét (a feltöltésit pedig 20 Mbit/s-ra), amennyiben lakóhelyén erre műszakilag van lehetőség. Másrészt legfeljebb két további vevőegységet kérhet egységenként 300 Ft/hó áron.

Mint látható tehát, a Flip üzenete könnyen megérthető: egyetlen havidíj, mely az ügyfelek valós igényei alapján egyben tartalmazza mindhárom szolgáltatást, sallangok nélkül.

A kommunikáció terén viszont valóban újszerű a Flip a hazai piacon. Céljuk az egyszerű nyelvezet és a könnyen megérthető kommunikáció. Ennek fontos részeként, míg mások a kedvező árért cserébe hűségidőt kérnek az ügyféltől, a Flip megfordítja ezt: náluk nincs hűségidő, hanem a Flip dolgozik azért, hogy az ügyfél vele maradjon. Ennek érdekében már az elején odafigyelnek arra, hogy a szolgáltatás bekötése gördülékeny és panaszmentes legyen, a későbbi esetleges hibabejelentések során pedig a gyorsaság mellett törekednek a kedvességre is, az árat pedig nem emelik.

Egyre nő a vezetékes platformon nyújtott szolgáltatások száma 2016-ban 2,1 százalékkal, 2017-ben 2,8 százalékkal nőtt a vezetékes tévészolgáltatások előfizetőinek száma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Távközlés, internet, televíziószolgáltatás című kiadványa szerint, az előfizetési csomagok több mint kétharmadát ilyen technológián vették igénybe. Ugyancsak nőtt a vezetékes internetet igénybe vevők száma, 2016-ban 4,6 százalékkal, 2017-ben 4,7 százalékkal. Egyedül a vezetékes telefonpiac zsugorodott: 2017-ben 1,1 százalékkal kevesebb vezetékes telefonvonal állt üzemben, mint egy évvel korábban, pedig 2016-ban még 2,3 százalékkal bővült ez a szegmens is.

A Flip olyan telekommunikációs márka kíván lenni, amelyet őszintének, világosan érthetőnek, sőt szerethetőnek látnak az ügyfelei. Az őszinteségbe olyan elem is beletartozik, hogy a szolgáltató nem csak megígéri, hogy nem emeli a havidíjat később sem, hanem be is tartja azt.

A márka megalkotói nagy hangsúlyt helyeztek arra is, hogy nemcsak az ár és a szolgáltatáskínálat legyen vonzó, de az ügyfél kényelme is. Az érdeklődőnek elég a Flip.hu honlapon vagy a 1446-os telefonszámon megrendelnie a szolgáltatást. Vagy felkeresnie egy értékesítőt, aki házhoz megy és segít megrendelni a Flip csomagját.

A távközlési szolgáltatótól szokatlan, újszerű kommunikációs stílus és a vonzó ár együttese valószínűleg sok ügyfelet hoz a konyhára a Flipnek, de ők tovább szeretnének terjeszkedni. Céljuk, hogy a jelenlegi 600 ezres háztartási lefedettségüket újabb városokban, illetve területeken növeljék, így a jövőben a jelenleginél több helyen is elérhető lesz a Flip.

A cikk megjelenését a Flip támogatta!