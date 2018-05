Tovább nőnek a hazai bérek, jön az új 50 forintos

Tovább nőnek a hazai bérek, derült ki a héten a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből. A török gazdaság viszont komoly bajban van, egyre többen gondolják úgy, hogy akár a törököktől is indulhat a következő gazdasági válság. Nincs könnyű helyzetben a Samsonite sem, hiszen a vállalat részvényei - egyetlen nap alatt - 11 százalékot zuhantak a tőzsdén. Kiderült az is, hogy miért csökken folyamatosan a termékek mérete a boltok polcain, és hogy mennyibe is került a hercegi esküvő.