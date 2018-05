Itt a megállapodás, az OBI is emeli év közben a béreket

Az OBI is csatlakozott az évközben béremelést végrehajtó vállalatok köréhez - írja a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) az Origóhoz eljuttatott közleményében.

A KASZ 2018 februárjában kezdett egyeztetéseket az OBI vezetésével arról, hogy a munkavállalók jelzései és a piaci környezet elemzése alapján aggályosnak tartja a vállalat áruházi munkavállalók részére fizetett munkabéreit.

Adatokkal érkeztek

A munkavállalók képviselői adatokkal alátámasztva mutatták be a vezetőknek azt a béremelési javaslatot, amelyet a munkavállalók is el tudnának fogadni, és amelynek bevezetésével az OBI előnyösebb helyzetbe kerülhetne a munkaerőpiacon is.

Az egyeztetés során a szakszervezet képviselői alapbérjavaslatot tettek minden egyes munkakörre vonatkozóan.

Meghatározták azt a minimális munkabért is, aminél elképzelésük szerint senkinek nem szabad kevesebbet keresnie az OBI munkavállalói közül.

A szakszervezet jelezte, az OBI vezetői elfogadták az évközi béremelés szükségességét, és a tavaszi tárgyalásokon egy olyan bérkorrekciós tervről egyeztettek, amelyet minden érintett elfogadott, illetve azzal egyetértett.

Az új bértábla megadja azt a minimális alapbért, amelyet a szakszervezet célul tűzött ki, és amellyel az OBI felzárkózik a korábban béremelést végrehajtó hazai multinacionális vállalatok bérszintjéhez.

Ahogy a februári egyeztetés során átadott béremelési javaslat, úgy az OBI mostani bérkorrekciója is kiterjed minden hazai áruházukra és szinte valamennyi áruházi munkakörre.

Mérföldkőnek nevezhető

A javaslattal kapcsolatban lezajló tárgyalások során a munkavállalói érdekképviselet az emelkedett munkaerőpiaci bérekkel indokolta a béremelés szükségességét.

Az első hat számjegyű és már kettessel kezdődő hazai alapbér elérésekor a szakszervezet vezetői maguk közt mérföldkőnek nevezték az aláírás pillanatát.

Az OBI bérben történő felzárkózásával tovább bővült ez a munkavállalói kör.