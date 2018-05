A biosör hozhatja el a kézműves sörök új generációját

Egyelőre kevesen próbálkoznak autentikus eljárások alkalmazásával a sörfőzés során, hiszen a biomaláta minősége kevésbé egyenletes, ellenben, ha sikerül megfelelően rostálni, akkor páratlan ízvilágot eredményez. A manapság egyre felkapottabb, de minőségben egyre ingadozóbb mainstream kézműves sör kínálattal szemben a Bocskai Freedom csakis minőségi, helyben termelt alapanyagokból készül.

„Korábban, mikor a Nánási Portékával jártuk az országot, gyakran felmerült, hogy miért nincs alkoholos termék ebben a rendszerben, és így merült fel a Bocskai Freedom ötlete." – mesél a kezdetekről Szolláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere. Ökológiai gazdasággal foglalkozom húsz éve, így adta magát, hogy saját gabonából készítek bio minőségű sört. Jelenleg nyolc fajta sört gyártunk és forgalmazunk. Egyelőre külföldről szerezzük be az ehhez szükséges további alapanyagokat, de a hosszú távú cél egy minden alkotóelemében saját sör főzése. A cél az, hogy biosör legyünk, most van minősítés alatt az első termékünk." - teszi hozzá a polgármester.

Hajdúnánáson az elmúlt 10 évben komoly törekvéseket indítottak a helyi gasztronómia forradalmasítására. A háztáji hús és egyéb élelmiszertermékek világpiacra való juttatására elindított Nánási Portéka projekt keretein belül hozták létre a nánási sörfőzdét is, melynek távlati célja a helyben termelt bioárpa egyedi, természetes sörré való transzformálása volt – tradicionális eljárásokkal.

A Bocskai Freedom filozófiája mélyen a város hajdú identitásában gyökerezik. „Újabb lépést tesznek Hajdúnánáson a vidék szabadságának megerősítéséért. Szebb időkben a vidék volt az önellátó életforma megtestesülése és fölöslegükből látták el a városokat élelemmel. Manapság a vidéki embernek is városi gyárakból hordják szét a mindennapi betevőt. A vidéki ember eredeti képességeinek visszaszerzését jelenti, ha képessé válik a megtermelt alapanyagok feldolgozására."– jellemzik az alkotók a filozófia lényegét. A helyben létrehozott sör tehát több egy átlagos kézműves sörnél, mert egyben a vidéki emberek függetlenségének szimbóluma is.

A városnak nem csak ez volt az egyetlen innovatív kezdeményezése. Idén márciusban szakmai együttműködést kötött a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete (MOE) és Hajdúnánás Önkormányzata a fekete mangalica megmentéséért. Az 1900-as évek elején még mind a négy mangalicafajtát – szőke, vörös, fecskehasú, fekete – tenyésztették, de a fekete a század első harmadában eltűnt a tenyészetekből. A cél, hogy ezt az őshonos állatot hivatalosan elismerjék.

A város példamutató autentikusságra való törekvésében és identitásának korszerű fenntartásában. Az erre létrehozott Nánási Portéka elnevezésű kezdeményezés célja, hogy megújítsa az utóbbi időben egyre nehezebb helyzetbe kerülő helyi termelőket, így létrehoztak egy saját védjegyet, a Nánási Portéka márkát. Folyamatosan fejlesztették a tanyasi gazdálkodásokat, ezáltal biztosítani tudták a megfelelő termékellátást, valamint erősíteni kezdték a tanyasi közösséget, így a termelők összefogtak és együttműködtek. Kiemelt cél, hogy bátorítsák az embereket, a szupermarketek helyett inkább a termelői piacon vásároljanak élelmiszert.

A kampány hasznosnak bizonyult, sikerült elköteleznie a helyieket a tanyasi, minőségi termékek mellett, így a kezdeményezés a város történetének egyik legkiemelkedőbb fejlesztése lett. A helyi gazdaságfejlesztési program része, hogy önkormányzatként is gazdálkodunk, nagy állatállománnyal rendelkezünk, így egy prémium minőségű húsfeldolgozó üzem beindítását tervezzünk, amivel zárjuk a rendszert és azt tudjuk mondani, hogy a termőföldtől az asztalig helyben jut el a termék. – tekint a jövőbe a polgármester.

Az EU mezőgazdasági politikája nem csak az élelmiszer-termelésben segíti a gazdálkodókat, hanem abban is, hogy megóvják a környezetet, gondoskodjanak az állatok jólétéről, és megőrizzék a vidéki közösségek életképességét. Ennek jegyében 2012 óta minden évben díjazzák azokat a uniós támogatású projekteket, amelyek sikeresen népszerűsítik ezt a gondolkodást a gazdák vagy a lakosság körében. Így válogatták be 2015-ben a Nánási Portékát 146 induló közül "lakossági kommunikáció" kategóriában (Communication to the public) az első három legjobb közé.