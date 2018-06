A Karib-tenger igazi kalózai és a valódi vízi haramiák

A tengeri kalózkodás jelensége él és virul a világ számos, joggal veszélyesnek tartott vizein. Nem csak az olyan, a tengeri útonállással hagyományosan fertőzöttnek tartott térségekben erősödött fel a jelenség tavaly, mint Kelet-Afrika, ahol elsősorban a széthullott államiságú Szomália partjai a leginkább veszélyesek. Nyugat-Afrika és Ázsia vizein is sokszor csaptak le hajóikon a tengeri ragadozók. A One Earth Future (OEF) jelentéséből pedig kiderül, új kalózkodási gócpont jött létre a karibi térségben, illetve Dél-Amerika észak-keleti partjainál. A világnak rengeteg pénzébe – és áldozatokba – kerülnek a XXI. század kalózai.

Tavaly megduplázódott a tengeri kalózkodásként besorolható incidensek száma Kelet-Afrika partjainál 2016-hoz képest. A fegyveres konfliktusok felszámolását céljául kitűző független nonprofit szervezet, az OEF éves riportjából az is kiderül, alig van olyan mutató a kalózkodással kapcsolatban, melyben 2017 javulást hozott – igaz, az legalább fontosnak tekinthető. A tengeri, vagyon-, illetve emberellenes bűncselekmények tavaly is dollármilliárdokban mérhető károkat okoztak a világnak.

Nincs nagy vita abban a különböző felkészültségű történészek, jogi szakemberek, a hajózással vagy a tengeri hadviseléssel foglalkozók között, hogy a tengeri kalózkodás története legalább akkor kezdődött, amikor a tengeren bonyolított kereskedelemé. Az már sokkal összetettebb probléma, mikor, milyen jogi megítélés alá estek ezek a cselekmények, egyáltalán az, milyen definíció mentén lehet értékelni a vizeken zajló zsákmányolásokat vagy épp túszejtéseket.

Ősidőktől Julius Caesaron át a tengerjogig

A kalózkodás legalább annyira elválaszthatatlan része a tengerjárás történetének , mint a hajók technika- és fejlődéstörténete. Az Égei-tengeren egy alkalommal még Julius Caesart is foglyul ejtették kalózok. Később Cicero volt az első, aki – kritikusan tekintve a korábbi nézeteket, melyek alapján kalózkodásra akár egy állam is felhatalmazást adhatott, lényegében korabeli magánvállalkozóknak – valamennyi ember ellen elkövetett cselekedetként értékelte ezeket a tetteket. Az utána következő évszázadokban, országonként és koronként is változott az, hogyan ítélték meg a tengeri fosztogatást, hajók vagy épp az utasok elrablását, túszul ejtését. Csak 1856-ban mondták ki, a párizsi tengerjogi deklarációban, hogy kalózkodás folytatására nem adható állami felhatalmazás. Napjainkban az egyik leginkább irányadó meghatározás az 1982-ben létrejött, Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményében , a 101. cikkben olvasható. Ez így definiálja a kalózkodás fogalmát: „a kalózkodás egy magántulajdonban lévő hajó (vagy légijármű) legénysége vagy utasai által egy másik hajó (vagy repülőgép) illetve ezeken lévő személyek, javaik ellen a nyílt tengeren (vagy olyan helyen, amely egyetlen állam joghatósága alá sem tartozik) elkövetett jogtalan erőszak, fogvatartás, fosztogatás magáncélok érdekében. Kalóztevékenységet hadihajó, más állami hajó fellázadt személyzete is kifejthet." Az egyezmények alapján az a jármű minősül kalózhajónak, amelyet ilyen cselekményekre akarnak felhasználni – a kalózhajó ugyanakkor nem veszíti el honosságát, így lehet például szomáliai kalózkodásról beszélni.