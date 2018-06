Ön kötne havi előfizetést ruhakölcsönzésre?

Egy New York-i székhelyű, néhány éve indult vállalkozás azt ígéri ügyfeleinek, elfelejthetik azt a nyűgöt, ami a nem teljesen alkalmi, de nem is intim jellegű ruhadarabok beszerzésével jár. Ruhák, táskák, ékszerek, kiegészítők: a Rent the Runway (RTR) nevű ruhakölcsönző vállalat koncepciója az, hogy a mindennapokra is fel lehessen öltözni választékukból anélkül, hogy havonta kelljen bővíteni a gardróbot az összevásárolt ruhákkal.