Sok tízezer eurós értékben pusztítja a termékeket az Amazon

Hatalmas botrány robbant ki a németországi Amazon háza táján. A világ legnagyobb csomagküldő vállalatáról az derült ki, lényegében új vagy alig használt, működőképes termékeket semmisít meg, méghozzá tervszerűen. A magyarázat: ez a megoldás olcsóbb, mint újraértékesíteni azokat.

A német Wirtschafts Woche tette közzé a ZDF Frontal 21-gyel közös feltáró munkájáról készült beszámolót, amely valósággal sokkolta a fogyasztók egy részét, valamint – az ügy fenntarthatósági vonatkozásai miatt – a szövetségi kormány illetékes környezetvédelmi minisztériumát.

Semmi nincs biztonságban

Háztartási gépek, elektronikai berendezések, ruházati cikkek, de még bútorok is ezerszámra semmisülnek meg a vállalat raktáraiban. Az elpusztított javak nagy része a vásárlók visszaküldte, alig használt, esetleg kishibás vagy enyhe mértékben megsérült áru.

Közismert, hogy az Amazon lehetőséget ad arra, hogy vásárlói átvétel után visszapostázzák a megrendelt terméket, és visszakérjék vételárát. Ezzel sokan élnek is, többek között olyan vásárlók, akik csak kipróbálnák a terméket.

A ténylegesen megsérült áruk mellett így a vállalat raktáraiban óriási készletek halmozódnak fel, már csak abból az okból is, hogy a cég nemcsak saját, hanem más vállalkozások termékeit is árulja. Partnerei bérleti díjat fizetnek az Amazonnak termékeik raktározásáért.

Azonban sokkal olcsóbb e vállalkozásoknak és az Amazonnak is az, ha nem tárolják, hanem megsemmisítik a szükségtelen árut.

Ennek költsége végső soron mind a cég, mind a partnerei esetében kevesebb – tételenként 10 dollárcent –, mintha az elfekvő áru tárolására vagy javítására költenének.

Így lehetséges az, hogy egyébként működőképes, használható termékek végzik zsákszámra a metaforikus vagy épp nagyon is konkrét bulldózer alatt.

Képtelen pazarlás

A gyakorlat ellen környezetvédő szervezetek, többek között a Greenpeace is felemelte szavát. De megszólaltak magas rangú kormányzati tisztviselők is. Jochen Flasbarth, a környezetvédelmi minisztérium államtitkára – idézi a FastCompany – úgy fogalmazott, ez hallatlanul botrányos, és már maga a probléma megközelítési módja is elfogadhatatlan jelenünkben.

A korábbi minisztériumi tárcavezető felelőtlennek és pazarlónak nevezte azt, amiről most lerántották a leplet.

Egy másik kormányzati szerv pedig felszólította a céget arra, vizsgálja ki a gyakorlatot.

Az Amazon nem vitatja az áruk megsemmisítését, de ugyanakkor azt állítja, napi szintű erőfeszítéseket tesznek azért, hogy optimalizálják raktármozgásaikat és a tárolt raktárkészletet. Azt is jelezték, szigorú irányelv náluk, hogy a személyes higiéniához kapcsolódó termékeket megsemmisítsék, ha a vásárló visszaküldi, egészségbiztonsági okokból.

A vállalatnál azt is elmondták, a cég megpróbálja újraértékesíteni vagy akár adományozás útján hasznosítani a visszaküldött, de még használható termékeket. Ez azonban nem mindig sikerül, és az is gyakran előfordul – védekezik a vállalat –, hogy a gyártó kérik őket arra, további foglalatoskodás helyett inkább semmisítsék meg a terméket.