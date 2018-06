A vállalatok és kormányzati szervek mellett a magánszemélyek is egyre

inkább a kibertámadások, adatlopások és online visszaélések célkeresztjébe kerülhetnek. Ezek ellensúlyozása érdekében lakossági kiberbiztosítási termékkel lépett piacra az egyik biztosító társaság Magyarországon.

Az ilyen visszaélések ellen egyrészt a biztonságtudatosság növelésével lehet védekezni, másrészt mostantól már Magyarországon is lehet kiberbiztosítást kötni a Generali jóvoltából, amellyel többek között telefonos IT távsegítséget, illetve adatlopás, online fizetési csalás, hekkertámadás vagy éppen internetes zaklatás esetén jogi támogatást, valamint egyes esetekben biztosítási kártérítést is igénybe lehet venni.

A digitalizáció korában egyre több időt töltünk az online térben, és egyre több tevékenységet végzünk az interneten.

Ezzel párhuzamosan újabb és újabb biztonsági kihívások jelentkeznek otthonunkban is, amit a statisztikák is alátámasztanak: 10 másodpercenként támadnak meg hekkerek egy otthoni számítógépet, évente mintegy 500 millió felhasználói adatot lopnak el, a zsarolóvírusos támadások száma évente 350 százalékkal nő, és csaknem 30 ezer bankkártyás visszaélést regisztráltak Magyarországon 2017-ben.

Nem véletlen, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az igény az egyéni felhasználók részéről a kapcsolódó biztosítási termékek iránt. „A digitalizáció, az okoseszközök és az új technológiák terjedése új kihívásokat eredményez, amelyekre a biztosítóknak is reagálnia kell" – fogalmazott Erdős Mihály, a Generali Biztosító elnök-vezérigazgatója a cég közleményében.