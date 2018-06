Már a pubokban sincs elég sör Angliában

Nagy-Britannia legnagyobb pub-hálózata bejelentette, hogy egyes sörfajtákból már nincs elég náluk, miután az elmúlt napokban kialakult szén-dioxid-hiány továbbra is sújtja az élelmiszeripari és az italszektort. A 4500 egységet működtető Ei csoport most alternatív megoldásokat keres a vendégek kiszolgálására. A szén-dioxid ellátás akadozása egyébként nem feltétlenül kellene ok legyen arra, hogy nincs elég sör.

Rosszabbkor nem is jöhetett volna, hogy már az angol pubokban is sörhiány van kialakulóban, hiszen ma rendezik az Anglia-Belgium világbajnoki csoportmérkőzést, amikor a szurkolók alkohol és azon belül sörfogyasztása várhatóan jócskán megemelkedik. Másrészt a szigetországot jelenleg sújtó hőhullám a hétvégéig még biztosan kitart, ami szintén megemeli a sör iránti keresletet - emeli ki a BBC cikke. A napokban az origo.hu is foglalkozott az élelmiszeriparban és az italgyártásban kialakult szén-dioxid-hiánnyal.

Akik viszont ismerik a sörkészítés és –csapolás módozatait, azok tudják, hogy nem minden sörhöz elengedhetetlen a szén-dioxid.

Általános szabályként a lager típusú variánsokhoz sokkal inkább alkalmazzák, mint az ale-söröknél.

Ha egy sörözőben ülünk és a sörcsapolón lefelé nyomnak egy kart, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a sör egy túlnyomásos fémhordóból kerül a poharunkba, szén-dioxid vagy nitrogén és szén-dioxid keverékének felhasználásával. Ha viszont egy pumpáló kart húznak meg, akkor a sört egy fahordóból szivattyúzzák fel. A fémhordóban szén-dioxidot használnak a túlnyomás fenntartására, a fahordóban viszont nem uralkodik túlnyomás, így szén-dioxidra sincs szükség.A sörgyártásban pedig azért van fontos szerepe a szén-dioxidnak, mert meggátolja, hogy oxigén kerüljön a sörtartályokba. Élesztőgombák állítják elő a sörkészítési folyamat során, ám előfordul, hogy később elszivárog. A gyártók ilyenkor szoktak ipari előállítású szén-dioxidot hozzáadni a sörhöz.