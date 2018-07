A Facebook ismét sántikál valamiben

A Google egy ideig úgy tűnt elhúz a mesterséges intelligencia területén a versenytársaktól. Most viszont a Facebook is beerősített, hiszen felvásárolták a Bloomsbury AI-t. A nyilatkozatokból kiderül, hogy a Bloomsbury által készített MI segítségével szeretnék kiszűrni a kamuhíreket és tartalmakat a közösségi média oldalon, azonban van egy másik oka is a felvásárlásnak.

A Facebook előreláthatóan 23 és 30 millió dollár közötti összeget fizet a Bloomsbury AI felvásárolásért és azt remélik, hogy a vállalat által fejlesztett Mesterséges Intelligencia segít majd az álhírek kiszűrésében. A Facebook azonban valójában nem a Bloomsbury által fejlesztett technológiát akarta elsősorban megvásárolni,

hanem a kutatóikat szerették volna elhappolni, még mielőtt valamelyik riválisuk csap le rájuk.

A fő célpont Sebastian Riedel lehetett, a Bloomsbury AI kutatásvezetője és a UCL professzora, aki az egyik legnagyobb névnek számít a mesterséges intelligencia kutatás területén. Ráadásul a Factmata vállalatnál is tanácsadói szerepet tölt be, ők pedig már több programot is készítettek a kamuhírek kiszűrésére.

A Techcrunch forrásai szerint a Facebook-ot nem igazán érdekelte a Bloomsbury által készített mesterséges intelligencia, viszont annál inkább fontosnak tartották megszerezni a kutatókat, akik segíthetnek saját programot gyártani a vállalatnak. Belső információk szerint az is sokat számított, hogy a Bloomsbury székhelye Londonban van, hiszen a Facebook már régóta szeretne jelen lenni a városban, mert hosszabb távon még terveznek brit felvásárlásokat.