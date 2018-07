Megújuló energiákra áll át a napi ötmilliárd ügyféllel rendelkező cég

A Procter & Gamble a világ egyik vezető cége a direkt fogyasztás szempontjából: napi szinten közel ötmilliárd ember találkozik a termékeikkel. Egy vegyi anyagokkal is foglalkozó cég esetében óriási jelentősége van a fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosságnak. A társaság arról adott tájékoztatást, milyen lépéseket tesznek a fenntarthatóság érdekében a következő bő egy évtizedben.

A vállalat bejelentette új céljait, melyet a 2020-ra kitűzött fenntarthatósági célkitűzéseik teljesítése után, 2030-ig kíván megvalósítani.

Sokba kerül a bolygóval való játszadozás

A The Lancet Countdown on Health and Climate Change legfrissebb jelentése szerint az éghajlatváltozás emberi tünetei már egyértelműen látszanak, potenciálisan visszafordíthatatlanok, és a világ lakosságának egészségi állapotát érintik.

Még a vízhez hasonló alapvető erőforrások is veszélyben vannak.

2030-ra a világ népességének 40 százalékkal több vízre lesz szüksége, mint amennyit a bolygó fenntartható módon biztosítani tud majd. Az óceánokra tekintve pedig minden idők legnagyobb környezeti problémája látható: az óceánokat szennyező műanyag hulladék mértéke mára már drámai szintet ért el.

Az Ellen McArthur Alapítvány ismert jóslata szerint, ha nem történnek globális erőfeszítések a helyzet javítására, 2050-re több műanyag lesz a vizekben, mint amennyi hal.

Környezetünk hamarosan átlépi tűrőképességének határait. 2050-re közel 10 milliárd ember fog élni a Földön. A globális GDP négyszeresére nő.

A jellemzően augusztusra tehető Ökológiai Túllövés Napja sokkoló emlékeztető arra, hogy addigra éves szinten többet vettünk el bolygónktól, mint amennyi egy év alatt meg tud teremni rajta – mondja Virgine Helias, a Procter & Gamble Globális Fenntarthatósági Részlegének alelnöke a Világgazdasági Fórum legújabb Globális kockázatok című jelentése nyomán.

A szélsőséges időjárással kapcsolatos gazdasági veszteségek 86 százalékkal, 129 milliárd dollárra nőttek az elmúlt 10 évben.

Épp ezért van óriási jelentősége, hogy az olyan, meghatározó vállalatok, mint a P&G, milyen módon érvényesítik termelésükben a fenntarthatóság szempontjait, felmutatnak-e olyan új üzleti modelleket, amelyek az erőforrás-hatékony megoldásokat támogatják.

Ugyanakkor fontos a korábbi gyakorlatok megváltoztatása is, valamint olyan folyamatok létrehozása, amelyek lehetővé teszik a felelősségteljes fogyasztást. Éppen ezért a vállalat felelősséget és vezető szerepet vállal ezen a területen, és növeli célkitűzéseit a fenntarthatóság érdekében.

Átalakuló termékgyártás

A cégóriás termékeinél is fellelhető a fenntarthatóságra való törekvés. A Head & Shoulders és a Fairy (Magyarországon: Jar) műanyag flakonjai teljesen újrahasznosíthatók, és negyedrészt a tengerpartokon összegyűjtött plasztik hulladék újrafelhasználásával készülnek.

Nagyon fontos elemnek érzem a klímaváltozással kapcsolatos tudatosságot. A cég termelési kapacitásainak 80 százaléka egyáltalán nem okoz olyan hulladékkibocsátást, melyet szeméttelepekre, hulladéktemetőkbe kellene elszállítani.

- értékelte a P&G erőfeszítéseit Dr. Pogátsa Zoltán, a Soproni Egyetem habilitált egyetemi docence, közgazdász, szociológus.

A vízkincs megőrzésével kapcsolatos tudatosság is jelen van a cég működésében: 27 százalékkal csökkentették a termeléshez kötődő vízfelhasználást 2010 óta.

Ez - a vállalat igen jelentős mértékű globális termelési kapacitásai mellett - számításaik szerint azt jelenti, hogy a Föld minden egyes lakója számára megspóroltak másfél liter vizet.

A cég tervei között szerepel a fenntartható energia gazdálkodásra való átállás.

A cél, hogy 2030-ra a termelést 100 százalékban fenntartható energiák felhasználására építsék.

A teljes működésben pedig az üvegházhatásra károsan ható gázok kibocsátását a felére csökkentenék.

Manapság a húsz vezető termékük 86 százaléka újrafelhasznált csomagolásban kapható, ami már most magas arány a piac egészét tekintve, 2030-ra pedig 100 százalékra emelnék ezt az arányt.

A magyarországi gyárak is kiveszik a részüket

A magyar gyárak is jelentős szerepet játszanak a vállalat globális fenntarthatósági céljainak elérésében: mindkét magyarországi gyár zéró hulladéktermeléssel üzemel, azaz nem szállít szemetet a hulladéklerakó-telepekre. A vállalat egyik legnagyobb női higiéniás termékeket (Always, Discreet, Tampax) gyártó csömöri üzeme volt az első, amely 2007-ben megkapta a Zero manufacturing Waste to Landfill elismerést.

A gyárban a termelési hulladék 100 százalékából tömörített burkolólapot készítenek.

A cég gyöngyösi gyárában pedig pelenkákat gyártanak, valamint széles körben forgalmazot fog- és szájápolási termékeket készítenek, illetve eszközöket szerelnek össze, mindezt a legmagasabb környezetvédelmi előírásoknak megfelelve, beleértve a hulladék-újrahasznosítást és változatos energia-újrahasznosítást. A termelési hulladék egy részét kartondobozokká alakítják át, a másik részét elégetik és az így termelt energiát pedig újrahasznosítják.