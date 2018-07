A Post for Rent kész az amerikai piachódításra

Az egyik legmeghatározóbb videófesztiválon, a VidCon-on vett részt a Post for Rent, egyedüli magyar cégként. Az influencer marketing platform a világ 3. legnagyobb videó kontent gyártójának, a BBTV-nek (BroadbandTV) meghívására érkezett Kaliforniába, a június végén tartott videós rendezvényre. A Post for Rent és a média óriás annak amerikai és angol influencer bázisának bevonásáról tárgyalt, amely mérföldkövet jelenthet a tengerentúli piacok térhódításában.

A Post for Rent és a Broadband TV közös kiállítási standon jelent meg a nagyközönség előtt. A videóvilág meghatározó eseményén több tízezer résztvevő; Youtube-osok, vloggerek, gamerek, influencerek, fanok előtt mutatkozott be a hazai alapítású platform, interaktív standokon. A két cég az amerikai és angol influencer bázisok integrálásáról is egyeztetett, melynek köszönhetően a Post for Rent rendszerében a potenciális influencer és reach szám szignifikánsan növekedhet a jövőben.

Az angol talent ügynökséggel, a Hello Managementtel kötött megállapodás keretén belül a VidCon-on volt még a 2,6 millió követővel rendelkező énekes, insta sztár Liam Ferrari, a Grammy díjas szövegíró-énekes Jackie's Boy és 750 ezer feliratkozóval bíró YouTube DIY sztár, Cassie Diamond is; mindannyian a Post for Rent képviseletében.

Amerika az influencer marketing központja; ahol a volumenek jóval nagyobb léptékűek elérésben, integráltságban, kampányokban és persze költségvetésben is. Ezek a méretek már szinte nélkülözhetetlenné teszik az automatizált platformok használatát, mint amilyen a Post for Rent is. Ezért lát bennünk potenciált a több, mint havi 34 milliárdos nézettséget elérő BBTV. " - mondta az amerikai tervek kapcsán Csiszár Gergő, a Post for Rent ügyvezetője.

A cég nem a nulláról kezdi az amerikai piachódítást, már most több száz amerikai véleményvezér vonható be a közösségi kampányokba a platformon keresztül, a világ bármely pontjáról, potenciálisan 52 millió követőt elérve. A korábbi piacbővítéseknek köszönhetően az adat-vezérelt rendszeren keresztül a közelmúltban is több amerikai kampány futott, többek közt a CrowdSurf megbízásából. A felületen elérhető összes influencer száma jelenleg meghaladja a 26 ezret, a potenciális elérhetők száma pedig megközelíti a 336 milliót.