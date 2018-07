Ismét pénzért kuncsorog a Tesla

Újabb hét, újabb Model 3-hír a Tesla háza tájáról. Ezúttal Muskék úgy döntöttek, hogy eltörlik a foglalós rendszert, és mindenki számára elérhetővé teszik a Model 3 rendelését, viszont ehhez előtte ki kell fizetni 3500 dollárt. Az előleget ugyanakkor a vásárló nem kapja vissza, akkor sem, ha törli a megrendelését, vagy sosem jut el hozzá az autó.

Az LA Times beszámolója szerint változtat a Tesla a Model 3 értékesítési módszerén. Eddig csak a foglalással rendelkező ügyfelek férhettek hozzá a Model 3 online dizájn stúdiójához (a felülethez, ahol ki lehet választani a színeket, extrákat stb.), azonban mostantól erre a nagyközönségnek is lehetősége lesz. Persze csak akkor, ha 3500 dollárt leraknak az asztalra, amelyet a cég nem köteles visszatéríteni.

Hogy még érdekesebb legyen a dolog, az autó kiszállítási dátuma csak akkor válik láthatóvá, miután a 3500 dollár landolt a Tesla számláján.

Erről először az Elektrek, a Teslához közel álló portál számolt be, majd később Elon Musk vállalata is megerősítette a híreket. Az Elektrek szerint a Tesla a befolyt pénzből próbálja majd fedezni ambiciózus terveit, hiszen a közeljövőben további modelleket is szeretnének bemutatni.

A szakértők is egyetértenek abban, hogy a Tesla hatalmas pénzhiányban szenved, de ez gyakorlatilag mindig így volt, annak ellenére is, hogy Musk ígérete szerint az idei harmadik és negyedik negyedévben már nyereséges lehet a vállalat. Hiába nagy a kereslet a Model 3 iránt, ez nem fogja kihúzni a vállalatot a nehéz helyzetből, hiszen továbbra sem képesek legyártani eleget az autóból.

Jelenleg akár 9 hónapos várakozási időre számíthatnak a vásárlók, de olyan szerencsések is akadnak, akik gyakorlatilag azonnal hozzájutnak a kocsihoz. A szakértők és elemzők az elejétől fogva szkeptikusan álltak hozzá a 35 ezer dollárért meghirdetett Model 3-hoz, és sosem számoltak azzal, hogy profitot csinál belőle a Tesla.

A Tesla szóvivője elmondta, hogy a gyártónál mindig kellett előleget fizetni, azonban azt később levonják a végösszegből. Hivatalosan 420 ezer megrendelője van most a Model 3-nak.