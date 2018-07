Egymillió lakás felújítása maradt el a válság óta eltelt tíz évben, egyedül tavaly közelítette meg a szakma által kívánatosnak tartott 200 ezret – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a Világgazdaságnak.

Mint kifejtette, igazi áttörést az hozna, ha megvalósulna a szövetség által a felújításokra is javasolt áfa-visszatérítés, ami a terület kifehérítését is segítené, ezzel jól járnának a megrendelők, a kivitelezők és az állam is.

A lapnak Balogh László, az Ingatlan.com szakértője elmondta, csak minden harmadik eladó ingatlan jó állapotú, a többi vegyes képet mutat, egyharmaduk pedig megérett a korszerűsítésre.

A háztartások 2018 első öt hónapjában csaknem 11,4 milliárd forint értékben költöttek felújítási, korszerűsítési céllal lakáshitel-szerződést, ami az összes lakáshitel-szerződésnek csupán 3,6 százaléka – írta a Világgazdaság.