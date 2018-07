Bedőlt a Dél-afrikai Köztársaságban működő VBS Mutual Bank, amely a gyanú szerint piramisjátékot folytatott az ügyfelek pénzével. A helyi sajtó hamis bankszámlákról, megvesztegetett politikusokról és az ügyfelek pénzét két kézzel szóró bankvezetőkről, nagyszabású partikról cikkezik. De még egy törzsi vezető is érintett az ügyben, sőt, a szálak egészen az Afrikai Nemzeti Kongresszusig, Nelson Mandela pártjáig vezethetnek.

A VBS Mutual Bank vezetői és legnagyobb tulajdonosa, a Vele Investments a gyanú szerint 5,1 milliárd randnyi (több mint 100 milliárd forint) összeget tüntetett el a betétesek pénzéből – írja a Fin24. A vezérigazgató, a dél-afrikai venda törzs vele baráti kapcsolatot ápoló királya és a bank vezető tisztségviselői a kisíbolt összegekből helikoptereket, luxusautókat és méregdrága ruhákat vásároltak maguknak, hatalmas partikat szerveztek. Emellett a vezérigazgató csőd szélére került saját vállalkozását is ezekből a pénzekből próbálta meg talpra állítani.

A csalássorozat során üzletembereket, politikusokat is megvesztegettek. A PIC nevű bank egyik vezetőjének például egy aktatáskát juttattak el, amely 5 millió randnyi készpénzzel volt teletömve. Cserébe a PIC 350 millió randos hitelt folyósított a VBS-nek. A pénzt aztán a VBS vezetői hamis pénzügyi szerződéseket kreálva eltüntették. De a politikai élet szereplőivel is jó kapcsolatokat ápoltak, még Nelson Mandela pártjának, az Afrikai Nemzeti Kongresszusnak (ANC) egyes politikusai is érintettek lehetnek az ügyben.

A VBS Mutual Bank betétesei visszakaphatják a pénzüket, miután a pénzintézetet ellenőrzése alá vonta az ország jegybankja.

A 22 700 ügyfelet egyenként 100 ezer randnyi összeghatárig (kb. 2 millió forintig) kártérítik. A magánszemélyek 97 százaléka teljes egészében visszakapja a befektetett összeget, a kártérítés azonban nem vonatkozik azokra az önkormányzatokra és gazdasági társaságokra, amelyek a bankban helyeztek el pénzt.