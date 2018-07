Valami még hiányzik a hazai webshopokból

Nálunk még alig ismert a tartalommarketing egy, külföldön már sikeres formája, a webshopokhoz kötődő magazin. Németországban van olyan webáruház, amely egyszerre több kiadványt is terjeszt.

Németországban a legnagyobb e-kereskedők 93 százaléka rendelkezik digitális céges magazinnal. A 30 legnagyobb szereplő közül 28-nak van ilyen kiadványa – írja a német Seokratie ügynökség kutatása alapján a Kosárérték.hu. A kutatás során olyan kiadványokat kerestek a piacvezető e-kereskedőknél, amelyeket digitálisan el lehet érni, rendszeresen közölnek olyan szerkesztőségi tartalmat, amely elkülönül a cég honlapjától, nincsenek benne PR üzeneteket és német nyelven készültek.

A vizsgált 30 szolgáltató közül csak kettőnél, a Media Marktnál és a Medionnál nem találtak ilyet. Ugyanakkor a myToys és a Douglas kétfajta magazint is publikál, a Zalando pedig négyet. A rekordot az Otto tartja öt saját magazinnal. Ennek köszönhetően a vizsgált 30 webáruház összesen 37 kiadványt tud felmutatni.

Ahhoz, hogy sikeresen érvényesülhessünk a piacunkon, fontos pozicionálnunk a termékünket, szolgáltatásunkat, tudnunk kell azt, kinek és miért akarjuk eladni. Mert ha nem tesszük meg, a konkurencia teszi meg helyettünk. Ha egy áruház több magazinnal is rendelkezik, akkor azok különböző célközönségnek szólnak. Az Otto kiadványai a lakás dekorálásáról, technológiáról, fenntarthatóságról és divatról szólnak – ez utóbbiból külön változat készül az extra méretet hordó vásárlóknak. A Zalando az e-kereskedelemről, a saját vásárlói klubjáról és a divatról publikál.

A felmérés további tanulságos megállapítása, hogy az említett magazinok zöme csak 2014 után látott napvilágot. A kutatás szerint 37-ből 32 magazin az áruház vásárlóit célozza, négy a sajtót, egy - az Amazon - pedig saját munkavállalóit.

Ami a tartalmat illeti, a kiadványok zöme a termékhasználatot segítő leírásokat, illetve ötleteket, tippeket közöl. Ugyanakkor 16 százaléka híreket tesz közzé a cégről, 14 százalék pedig az iparágról. A legtöbben heti néhány alkalommal posztolnak, 16 százalék viszont naponta egyszer vagy akár többször is.

A német helyzettel ellentétben Magyarországon ritkaságnak számít, ha egy webáruház hasonló magazinnal rendelkezik. Természetesen a nagy áruházak mind publikálnak az aktuális termékeiket, akcióikat felsoroló katalógusokat, szórólapokat és ezek számos esetben online is elérhetők. Ugyanakkor csak néhányan közölnek ebben érdekes, hasznos, inspiráló tartalmakat is, és még kevesebben szánnak az ilyen tartalomnak külön kiadványt.