A szempillaspirál közel sem olyan jövedelmező, mint hinnénk

A szépségipar tavaly 8,1 milliárd dollár értékű szempillaspirált értékesített az Euromonitor International adatai szerint, és bár a nemzetközi eladásokat az olyan óriáscégek vezetik, mint az Estée Lauder vagy a L'Oréal, egyre több kisebb vállalkozás mond nemet a szempillaspirálok gyártására.

Az olyan újonnan alapított vállalkozások, mint a Fenty Beauty – amit a barbadosi énekesnő, Rihanna alapított –, vagy a Kylie Cosmetics már kihagyják termékpalettájukról a szempillaspirált.

A szempillaspirálok kifejlesztése ugyanis rendkívül drága és hosszadalmas munkát igényel, mivel szükség van nemcsak a festék, hanem az applikátor kifejlesztésére is.

Ugyan a szempillaspirál a szépségipar egyik legnagyobb kategóriája, a növekedése mégis rendkívül lassú. Az elmúlt három évben négy százalékot esett vissza a kategória növekedése, és várhatóan 2021-re kettő százalékra mérséklődik az Euromonitor szerint.

Ezzel szemben a hosszantartó, szépségszalonban elérhető kezelések piaca tovább erősödik, a hetekig tartós szempillák egyre inkább a mindennapi élet részét képezik a millenniumi generációnál.

Az emberek már hajlandóak egy kicsit többet fizetni a tartósabb hatás, és a rövidebb reggeli készülődés érdekében" – nyilatkozta Sarah Jindal az angol Mintel kutatási cég vezető elemzője a Business of Fashion híroldalnak.

A Blow LTD szépségszalon alapítója, Fiona McIntosh elmondta, hogy a tartós kezelések cége leggyorsabban bővülő szolgáltatása: 50 százalékkal növekszik hónapról hónapra.

Ráadásul az otthon is felhelyezhető műszempillák is egyre inkább a mindennapi rutin részévé válnak. A Huda Beauty alapítója, Huda Kattan is ennek köszönheti több milliós vagyonát és cégét, ehhez nagyban hozzájárult a legújabb, szintetikus anyagok használata is.

A nők már nap mint nap tesznek fel műszempillát, nemcsak különleges alkalmakra, hanem munkába vagy éppen az edzőteremben is" – tette hozzá Kattan.

Számos induló vállalkozás dönt úgy, hogy a szempillaspirálok helyett olyan kategóriára összpontosítanak, ami könnyebben előállítható, és az értékesítés üteme is gyorsabban növekszik.