Ezért ugyanaz jár Észak-Koreában, mint a kábítószer előállításért

Friss, belső információkra támaszkodó beszámolóval jelentkezett Észak-Koreáról a Daily NK. Ebből kiderül, a hatóságok senkit és sem kímélve csaptak le a közelmúltban egy, a mezőgazdasági termelők körében elterjedt jelenségre.

A kényszer vitt rá egyes észak-koreai mezőgazdasági termelőket, illetve a gazdálkodások vezetőit arra, hogy otthon készített növényvédő szereket alkalmazzanak a földeken. Ezzel azonban – könnyen lehet – többet ártottak, mint használtak.

Kevés van belőle

A növényvédő és más, a termesztésben használt szereket Észak-Koreában mezőgazdasági kutatóintézetek fejlesztik és gyártják, például Phjongszong vagy Hamhung városában.

Az igény azonban akkora azokra, hogy a gyártás nem bír vele lépést tartani.

Az intézetek helyi szakértői ezért azt tanácsoltak a gazdálkodóknak, hogy használjanak szerves növényvédőket és rovarirtókat, hamuból, ürümből és más anyagokból készített keverékkel helyettesítve a vegyi anyagokat.

A legtöbb gazdálkodó számára ez ugyanakkor nem alternatíva, már csak azért sem, mert ahhoz nem tudnak elég fát elégetni, hogy elegendő mennyiségük legyen a hozzávalókból.

Ezért Észak-Korea művelés alá vont északi területein, a gazdálkodók maguk kezdtek otthon növényvédőket készíteni, szaktudás nélkül, különböző vegyi anyagokból, vagy nem megfelelően hígítva a kapható védőszereket.

A házilag kotyvasztott vegyi anyagok azonban olyan erősek lettek, hogy annak a növények látták kárát – és persze az állampolgárok, mert az ország hatóságai azt gyanítják, születési rendellenességek is írhatók az ilyen anyagokkal kezelt növények számlájára.

A termés elfogyasztása után ugyanis a vegyszerek, peszticidek része - ilyen volt régen a PCP is - megjelenhet akár a férfiak örökítőanyagában is, és jelentősen befolyásolhatja az utód egészségi állapotát is.

Kényszer szülte, és most már illegális

A hatóságok hosszas nyomozás után jutottak el az ilyen szereket használó gazdálkodásokhoz. Felfigyeltek ugyanis arra, hogy deformált, girbegurba növények kerültek ki olyan farmokról is, melyeknek földje és vize sem szennyezett, és vegyi üzem sincs a közelükben.

A vizsgálatok kiderítették, hogy általában a gazdaságok vezetőinek tudtával zajlott a házi készítésű szerek használata, és azt gyanítják, azoknak közük lehet bizonyos születési rendellenességek gyakoribb előfordulásához.

Kiderült az is, a házi készítésű vegyi anyagokat a rezsim által megtűrt piacokon árulták is készítőik.

Erre egyébként a kényszer vitte őket. A beszámolók szerint ugyanis a kérdéses tartomány, Dél-Hamgjong tartomány vezetése, nem tudja megfelelő módon támogatni a gazdálkodókat, így ők abból kell dolgozzanak, amijük van.

A gazdálkodók elvileg használhatnak Kínában gyártott növényvédőket is, ám azoknak 200 ezer észak-koreai won körül van tonnánkénti ára, míg a barkács-vegyszereket 40 ezer won-ból kihozzák (100 won hivatalosan 1 amerikai dollárt ér, de az ország feketepiacán ennél jóval többet is megadnak érte).

A beszámolók kitérnek arra is, hogy amikor az ország vezetője, Kim Dzsongun értesült a részletekről, ritkán látott haragra gerjedt, és utasításba adta, hogy

számolják fel a házi vegyszergyártást.

Elrendelte továbbá, hogy akiket az ügyben most, illetve a jövőben vétkesnek találnak, úgy büntessék meg őket, mintha illegális drogtermesztők vagy gyártók lennének.

Észak-Koreában hivatalosan nem létezik drogfogyasztás, ami emellett illegálisnak is minősül. Egy korábbi beszámolóból azonban kiderül, hogy egyrészt vélelmezhetően maga a kormányzat is érintett bizonyos szerek forgalmazásában, másrészt épp Hamhung városa az egyik, ahol a jelentések szerint, nő a drogfogyasztók száma.

A rajtakapott drogfogyasztókat először a hírek szerint - az észak-koreai miliőhöz képest - meglepően enyhe büntetéssel próbálják elrettenteni, 3-6 hónapos elzárással.

Súlyos esetben azonban akár a kivégzés is szóba kerülhet.

A hírek szerint ugyanakkor, bár a hatóságok szétcsaptak a gazdálkodásokban, a házi növényvédők, gyomirtók piaca ezzel nem szűnt meg, csupán teljes illegalitásban zajlik a jövőben.