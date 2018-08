Történelmet írtak a bikák Amerikában

Ismét negatív teljesítményt nyújtott a hazai részvénypiacot reprezentáló BUX index a múlt heti rövid kereskedés során. A hét első kereskedési napján, kedden még lendületesen emelkedett, lekövetve a nemzetközi piacok hét eleji kedvező irányát, azonban szerdán megtört a lendület egy óriási zuhanással, amit csütörtökön további lejtmenet követett, pénteken pedig alig sikerült szépíteni - olvasható a Takarékbank heti pénzpiaci összefoglalójában.

A BUX összességében 0,67 százalékos eséssel zárta a múlt hetet, jócskán alulmúlva a nemzetközi piacokat.

Kiadós pofont kapott a Richter

Az előző heti emelkedés után folyamatosan csorgott lefelé az OTP árfolyama, pénteken már ismét benézett a 10000 forintos lélektani határ alá, de sikerült kissé felette zárnia. Egy hét alatt az OTP 3,34 százalékkal került lejjebb. Az OTP-t feltehetően az Oroszország elleni újabb szankciók húzhatták le, ami az osztrák bank, a Raiffeisen árfolyamára is negatív hatással volt.

A hét nyertese a Mol lett a keddi kirobbanó teljesítményének köszönhetően, mivel utána már lefelé tartott az olajrészvény árfolyama, ezzel 2,7 százalékra mérséklődött a heti nyeresége.

Hatalmas pofont kapott a Richter szerdán, mivel az amerikai Élelmiszer és Gyógyszer Ügynökség (FDA) nem engedélyezte az Esmya törzskönyvezési kérelmét. Erre ugyan később még sor kerülhet, de további információkat kell benyújtani. Miután az 5100 forintos szintről sikerült felpattannia, a következő napok pozitív korrekciójának köszönhetően a gyógyszergyártó cég papírjai csupán 1,39 százalékkal estek a múlt hét során.

Igen szűk sávban, 399 és 404,5 forint között oldalazott a Magyar Telekom, a hét során 0,37 százalékos emelkedést mutatott. A hazai tőzsde alulteljesítése teljesen indokolatlan, mivel a gazdaság kiválóan teljesít, a negyedéves gyorsjelentések igen kedvezőek voltak, a hazai részvények pedig továbbra is kirívóan, 20-30 százalékkal alulértékeltek.

Trump megfenyegette a dél-afrikaiakat

Hasonlóan az előző hetekhez, a forint a múlt héten is többnyire a feltörekvő piaci devizákat követte. A hétfői átmeneti gyengülés után a hét közepéig erősödés következett. Csütörtökön hirtelen nagyot gyengült a forint, az euróval szemben 325 forintig pattantak fel a jegyzések a dél-afrikai rand zuhanásának hatására, amit az okozott, hogy Donald Trump amerikai elnök szankciókkal fenyegette meg a Dél-afrikai Köztársaságot a földreform miatt, aminek során fehér földtulajdonosoktól koboznák el birtokaikat.Pénteken azonban nagyot erősödtek a feltörekvő devizák a dollár gyengülése miatt, ami a forintot is magával húzta. A forint tehát mintegy 0,2 százalékkal gyengült az euróval szemben. Mivel az euró 1,6 százalékkal erősödött a zöldhasúval szemben, a forintnak is sikerült 1,3 százaléknyi erőt mutatnia. A dollárt az gyengítette, hogy Donald Trump kritizálta a Fed kamatemeléseit, továbbá azt, hogy ennek következtében erős a dollár, míg más jegybankok továbbra is laza monetáris politikát folytatnak.

Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék

Hétfőn és kedden emelkedtek a nemzetközi részvénypiacok, amit a múlt heti amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások előtti óvatos optimizmus fűtött. Az S&P 500 már kedden napközben elérte a mindenkori csúcsát, szerdán pedig a leghosszabb ideig tartó bikapiacot döntötték meg az amerikai indexek.

Szerdán megtorpantak a részvénypiacok annak ellenére, hogy a Target kiskereskedelmi lánc és a Lowe's barkácsáruház a várakozásokat messze meghaladó eredményeket tett közzé, így mindkét részvény történelmi csúcsot döntött. A hangulatot az fogta vissza, hogy Donald Trump egykori ügyvédje bűnösnek vallotta magát, egykori kampánymenedzserét pedig egy bíróság vádolta meg.A tőzsdék csütörtökön is bizonytalankodtak, miután életbe léptek az amerikai és kínai egymás elleni védővámok 16-16 milliárd dollárnyi termékre, azonban pénteken az S&P 500 és a Nasdaq újabb lendülettel megdöntötték történelmi csúcsaikat.

A részvénypiacokat a robusztus vállalati eredmények és amerikai gazdasági növekedés továbbra is támogatja, így egyelőre nem várható trendforduló. A múlt héten az európai tőzsdék jellemzően 1,5-2 százalék közötti emelkedést, az amerikai indexek pedig 0,5-1,7 százalékos nyereséget könyvelhettek el.