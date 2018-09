Metálzenére érlelődik a Metallica viszkije - Képekkel

Saját whiskey-t készített a Metallica amerikai metálzenekar, amelyet reméljük hamarosan a hazai rajongók is megkóstolhatnak. Mellettük számtalan együttest lehetne említeni, amelyek szintén a nevüket kölcsönzik valamilyen szeszes italhoz – galériánkban megtekinthetnek közülük néhányat.

A Blackened márkanevű italt az együttes 1988-ban megjelent, And Justice For All című albumának nyitó daláról nevezték el. A zenekar Dave Pickerell neves párlatkészítővel közösen alkotta meg a szeszes italt, amelyet már árusítanak néhány amerikai város éttermében és online, valamint a Metallica amerikai turnéjának helyszínein. Minden palack mellé Spotify- és Apple Music-lejátszási listát kap a vásárló.

A képre kattintva megtekintheti galériánkat olyan szeszes italokról, amelyeknek egy-egy rocksztár kölcsönözte a nevét:

A Metallica nem csak a nevét adta az italnak: erjedés közben a zenekar dalai szólnak, hogy fokozzák a molekulák közötti kölcsönhatást és sajátos ízt adjanak a Blackened American Whiskey-nek.

Galériánkban összegyűjtöttünk tíz nagyágyút a rockvilágból, akiknek a nevével szintén forgalmaznak valamilyen szeszes italt.