Egyre közelebb a készpénzmentes Amerika

A készpénzmentes fizetési lehetőségek egyre több helyen fordulnak elő az USA-ban, különösen az olyan helyeken, ahol a fiatal vásárlók tömegével számolnak. Már sok fiatal választja ugyanis, hogy inkább otthon hagyja tárcáját, és mobillal vagy bankkártyával fizet a papírpénz és az érmék helyett.

A Seattle-i Flatstick pubban már elég, ha

a mobilt hozzáérintjük a pultnál kihelyezett eszközhöz, és máris kifizettük a sör árát. Hasonló a helyzet a Bluestone Lane kávéláncnál, ami New Yorkban, Philadephiában és Washingtonban is megtalálható, és ahol a LevelUp nevű mobilalkalmazással is lehet fizetni.

Ugyanakkor a Flatstick tulajdonosa, Sam Largent elmondta a MarketWatch-nak, hogy a könyvelés, valamint a borravaló kiszámítása olykor nehézséget okoz.

A Nilson-jelentés szerint a készpénzes tranzakciók száma 2010 és 2015 között hét százalékkal esett vissza, miközben a bankkártyás fizetések száma 50 százalékkal emelkedett, úgy hogy közben az ATM-ek sorra szűnnek meg.

Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy a készpénz ideje leáldozott volna.

Az Egyesült Államokban a jegybank szerepét betöltő Fed egy 2016-os jelentésében még arról írt, hogy az amerikai tranzakciók 35 százalékát készpénzben teljesítették, ráadásul a világ egészét nézve növekszik a készpénzes fizetések száma, miközben még számos akadályt le kell győzni, hogy a társadalom teljes egészében átálljon a mobilalkalmazásokra vagy bankkártyákra.

Ugyanakkor a Fed szerint a lakosság hét százaléka még mindig nem rendelkezik bankszámlával, vagyis ők teljes egészében készpénzt használnak minden kifizetésnél. Van, aki a készpénzes fizetést anonimitás miatt használja, mások úgy vélik, így könnyebben tudják kezelni kiadásaikat.