Ezzel a módszerrel már lakásban is lehet zöldséget termeszteni

A Farmshelf innovatív újításának köszönhetően örökre megváltozhat az amerikaiak étkezési szokása, ugyanis a cég hiánypótló terméke lehetővé teszi, hogy bárkinek legyen beltéri farmja otthonában, de akár éttermek vagy vállalati konyhák is beszerezhetik.

A brooklyni székhelyű Farmshelf nemrég kezdte el értékesíteni saját fejlesztését, amivel bárki termelhet fűszereket és zöldségeket a hidroponikai eljárásnak – vagyis a táptalaj helyett víz alapú növénytermesztésnek – köszönhetően.

A Farmshelf úgy néz ki, mint egy nagyméretű világító könyvautomata, csakhogy itt nem olvasnivalók sorakoznak, hanem saláta és fűszernövény növekszik.

A vásárlók több mint 50 növény közül választhatnak, mint a bébi saláta vagy a bazsalikom, hogy mit termesszenek a szerkezet polcain, ahol a LED fényeket és a tápanyagrendszert is külön lehet szabályozni.

A cég által fejlesztett program folyamatosan felügyeli a belső hőmérsékletet és fényrendszert, és értesítést küld, ha a növényeket már be lehet takarítani. A Farmshelf egységek 7 ezer dollárba (2 millió forint) kerülnek, és hetente 5 kilógrammnyi fűszernövény, havonta pedig 140 fej salátát lehet vele termeszteni. Ráadásul a farmereknek van lehetőségük egy havi száz dolláros (29 ezer forint) előfizetés fejében hozzáférni a cég tápanyagaihoz és vetőmagjaihoz.

Automatizáltuk a termesztés legnehezebb részeit, hogy mindenki maga termelje meg az élelmét. Egy fej saláta kevesebb, mint 28 nap alatt fogyaszthatóvá növekszik, szemben a hagyományos termeléssel, ahol ez akár 60 napig is tart" – nyilatkozta Andrew Shearer a cég vezérigazgatója a MoneyIsh-nek, majd hozzátette, hogy ráadásul a növényeknek 90 százalékkal kevesebb vízre van szükségük.

A Farmshelf karbantartása hetente fél órát vesz igénybe, mint például a vízrendszer feltöltése, a tápanyag hozzáadása, vagy a betakarítás.

Ráadásul a cégek is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak iránta:

az American Express például hat egységet rendelt a vállalati kávézója számára, valamint a New York-i Grand Central Station északi csarnokába is kerül belőle, és két híres szakács, Jose Andres és Marcus Samuelssonis vásárolt éttermeibe a Farmshelfből.

A cég most azon dolgozik, hogy a hétköznapi emberek számára is elérhetővé tegye a rendszert, így az új modell várhatóan 3 ezer dollárba (829 ezer forint) fog kerülni, ami egyúttal kisebb is lesz. Ugyanakkor a termékpaletta szélesítésén is dolgoznak: hamarosan paradicsom, paprika és eper is termeszthető lesz.