A régióban kiemelkedő Magyarország stressztűrő képessége

Az elmúlt évtizedben nagy mennyiségben özönlött az olcsó pénz a feltörekvő piacokra. Ez a tendencia egy ideje azonban ellenkező előjelűre váltott. Az emelkedő kamatok, valamint az USA és Kína közötti kereskedelmi háború kiterjedése gyors tőkekivonást hozott a fejlődő piacokon. Olyannyira megváltozott a légkör a feltörekvő gazdaságokban, hogy a török líra és az argentin peso árfolyama az elmúlt időszakban összeomlott, a kínai tőzsdék pedig a medvepiac terheit nyögik. Magyarország viszont a stressztűrő képességet tekintve igen előkelő helyen áll a feltörekvő gazdaságok között, régiónkban például mi számítunk az éllovasnak.

A problémákat ezeknél az országoknál korábban elfedték az extrém alacsony kamatlábak, viszont az elmúlt időszak piaci változásai most egyik napról a másikra felszínre hozták ezeket. Egyre sötétebb viharfellegek gyülekeznek a nemzetközi pénzpiacok felett, és egyes országokról kiderült vagy kiderülhet, hogy mi rejtőzik a felszín alatt – véli Jason Daw, a Sociéte Generale fejlődő piaci stratégiai osztályának vezetője.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed fokozatosan emeli az alapkamatot, mivel hisz az USA gazdaságának erejében. A magasabb kamatok pedig erősítik a dollárt, ami még nehezebbé teszi az olyan országok helyzetét, mint például Törökország, amelyet egyre inkább maga alá temet hihetetlen nagyságú, dollárban denominált hitelállománya.

Ugyanakkor nem mindegyik feltörekvő ország helyzete egyforma. Dél-Korea vagy Thaiföld például elég jól átvészelte az utóbbi időszak viharait. A már említett Törökország viszont a szakadék szélére sodródott. Olyannyira, hogy a török központi bank az elmúlt hetekben kénytelen volt drasztikus kamatemelést végrehajtani, hogy valamelyest erőt leheljen az elmúlt időben teljesen kivérzett lírába. Argentínában pedig nemrégiben 60 százalékra emelték az alapkamatot. Oroszország – amelynek gazdaságát az USA által kivetett szankciók erősen megviselték –, a napokban mindenkit meglepett, amikor 2014 óta először, ismét kamatot emelt.

Közepesen sérülékeny feltörekvő piacok 1. Chile 2. Kolumbia 3. Brazília 4. Csehország 5. Lengyelország 6. Mexikó 7. Magyarország

A Sociéte Generale e témában készült tanulmánya szerint

több közös vonás is felfedezhető azon országok között, amelyek a legsérülékenyebbek lehetnek egy esetleges pénzügyi válság esetén. Mindenekelőtt jelentős mértékű, dollárban denominált hitelt halmoztak fel, amelynek visszafizetése hamarosan esedékessé válik. Ezek az országok egyébként is erősen el vannak adósodva, emellett külkereskedelmi deficittel és költségvetési hiánnyal is küzdenek.

A legkevésbé sérülékeny feltörekvő gazdaságok 1. Oroszország 2. Kína 3. Dél-Korea 4. Thaiföld

A legsérülékenyebb feltörekvő piacok közé a Sociéte Generale elemzése Törökországot, Dél-Afrikát, Malájziát, Indiát és Indonéziát sorolja. Magyarország ebből a szempontból meglehetősen stabilnak tűnik, hiszen a középmezőny élén áll.