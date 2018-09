Mérgező müzlit kellett visszahívni

Egy paleo müzlit hívtak vissza a hatóságok, mivel tropán alkaloiddal szennyezett, amely többek között látászavart, szédülést és szívritmuszavart okozhat.

A német hatóság atropin és szkopolamin tartalom miatt adott ki riasztást Ausztriából származó bio, paleo müzlire.

A termék azonosító adatai:

A termék megnevezése: dmBio Paleo Müsli, 500 g

Forgalmazó: dm Magyarország Kft.

Gyártó: BiologoN GmbH, Ausztria

2019.05.30 minőségmegőrzési idővel bezárólag valamennyi gyártási tétel érintett

RASFF referenciaszám: 2018.2695

A magyar forgalmazó a terméket levette polcairól, és a visszahívásról honlapján tájékoztatót jelentetett meg. A már megvásárolt termékeket üzleteiben visszaveszi.

A Nébih felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy ha korábban vásároltak a fent leírt termékből, ne fogyasszák el.

Amit a tropán alkaloidokról tudni érdemes

A tropán alkaloidok egyes növények toxikus hatású anyagai, melyek a növény minden részében, így a magjában is megtalálhatóak, közismert képviselőjük az atropin, melyet gyógyászati célra is felhasználnak. Élelmiszerekbe, takarmányokba a növények betakarítása során, gyomnövényekből eredő szennyeződéssel juthatnak be. A tropán alkaloidok nagyobb mennyiségben a szervezetbe kerülve befolyásolják a központi- és a vegetatív idegrendszer működését. Látászavart, pupillatágulást, fáradékonyságot, szédülést, szájszárazságot, szívritmuszavart, és egyéb idegrendszeri tüneteket okozhatnak - írta honlapján a hatóság.