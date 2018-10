A Honda nagy téttel fogad az önvezető autókra

A Honda 2,75 milliárd dollárt fektet be a General Motors GM Cruise nevű önvezetőautó-projektjébe. A japán autógyártó kijelentette, hogy minél hamarabb szeretnének egy olyan önvezető autóval kijönni, amely a nagy tömegek számára is elérhető árú lesz.

A General Motors (GM) és a Honda partneri megállapodása értelmében, a japán gyártó 12 éven át összesen 2 milliárd dollárral fog hozzájárulni az önvezető autók gyártásához, emellett pedig további 750 millió dollár támogatást adnak a GM Cruise nevű projektjének.

Az elemzők szerint a GM jelenleg az élmezőnybe tartozik az önvezető autók versenyében, a Honda támogatásával pedig még erősebb lesz a pozíciója. Korábban már a szintén japán Softbank is beszállt a GM önvezető autójának fejlesztésébe, mégpedig 2,25 millió dollárral.

A Softbank emellett bejelentette, hogy a Toyotával is közösen dolgoznak egy új közösségi fuvarmegosztó szolgáltatáson, amelynek alapja az önvezető autó lesz. A két vállalat létre is hozott közösen egy céget MONET néven, amely 2 milliárd jenes tőkével startolt. A tervek szerint a Toyota elektromos járműveibe fogják beszerelni az önvezető funkciót. Emellett a Softbank és a Toyota szeretné az önvezető autókat olyan területeken is használni, mint az ételszállítás, a postai csomagok kihordása, sőt a betegszállításban is látnak fantáziát.