Dubaji álommunkát kínál a közel-keleti légitársaság

A Budapesten és Pécsett szeptemberben megrendezett nyílt nap sikere után október 9-én ismét légiutas-kísérőket toboroz az Emirates. A nemzetközi légitársaság ezúttal Budapesten keresi a leendő munkatársait.

A jelöltek az állás részleteinek megismerése mellett Dubajról is sok információt kaphatnak. A felvételizőknek önéletrajzot és friss fotót is magukkal kell vinniük. Előzetes regisztráció nem szükséges.

Az Emiratesnél dolgozni – a fizetésen túl is – rengeteg előnnyel jár: a légiutas-kísérők egy mindenre kiterjedő munkavállalói csomagban, adómentes jövedelemben, kényelmes dubaji lakhatásban és ingyenes munkahelyi transzferben részesülnek.Biztosított az egészségügyi és fogászati ellátásuk, valamint vásárlási és szabadidős kedvezményekre is jogosultak.

Emellett mind ők, mind családtagjaik, mind pedig barátaik vonzó utazási kedvezményeket kaphatnak. Ennek megfelelően a felvételi eljárás is igen átfogó és alapos.

Az Emirates a világ legnagyobb nemzetközi légitársasága. Mintegy 270 széles törzsű repülőgépből álló flottája jelenleg 6 kontinens csaknem 160 desztinációjára közlekedik. A légitársaság a legnagyobb üzemeltetője a Boeing 777 és Airbus 380 géptípusoknak.