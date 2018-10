Így utazunk a jövőben: földalatti alagúton, kapszulában, szuper gyorsan

Hamarosan útjára indul a Virgin Hyperloop One nevű tömegközlekedési rendszer, amely egy alagútban szállítja majd a kapszulában ülő utasokat hihetetlen sebességgel. Richard Branson, a Virgin alapítója ráadásul úgy gondolja, hogy az utazás ára annyi lesz, mint egy jegy a jelenlegi szupervonatokon.

A Virgin a hírek szerint már nagyon közel áll ahhoz, hogy elindítsa Indiában a Hyperloop One nevű közlekedési rendszert. A gyorsabb utazást lehetővé tevő Hyperloop One egy alagútban szállítja az utasokat, működési elve nagyban hasonlít a metróéhoz, azonban sokkal nagyobb sebességgel közlekedik, de emellett kevesebb embert tud szállítani. Az ötletet eredetileg Elon Musk találta ki, azonban Branson lehet az első, aki sikeresen útjára is indítja az új technológiát.

A vállalat Dubajban és Szaúd-Arábiában is tárgyal már a rendszer kiépítéséről.

Eddig sokan úgy gondolták, hogy a Hyperloop One nagyon drága lesz, azonban Branson leszögezte, hogy erről szó sincs, a jegyek nagyjából annyiba kerülhetnek majd, mint a szupergyors vonatokra váltott jegyek, a jövőben pedig elképzelhető, hogy még csökken is az áruk.

A Hyperloop One építését jövőre kezdik és várhatóan egy 5 órás utazás kevesebb mint fél órára csökkent majd. A Mumbai és Púna közötti szakaszt adják át először, erre az indiai kormány már engedélyt is adott.

Branson szerint a technológia iránt hatalmas lesz a kereslet. Dubajban a Virgin a régi repteret kötné össze az újjal a Hyperloop segítségével, Szaúd-Arábiában pedig a sivatag alatt közlekedne a szupergyors kapszula.