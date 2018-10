Ismét változtak a lakáshitelek

Noha kétségkívül a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) szabályozása a legnagyobb esemény októberben a lakáshitelek piacán, azért érdemes figyelemmel követni, hogyan alakulnak a kamatok most, hogy javában benne vagyunk az őszben.

Októberben is változtak a lakáshitelek, a Bank360 összegyűjtötte a legfontosabb változásokat, amelyekkel érdemes a hiteligénylőknek tisztában lenniük. A következőképpen módosultak a hitelfelvétel feltételei az egyes pénzintézeteknél:

Raiffeisen Bank: a pénzintézet módosította a 6 hónapos kamatperiódussal kínált jelzáloghitelek

kamatait 3,65 százalékról 3,97 százalékra. A referenciakamat 0,31 százalékról 0,32 százalékra módosult.

Sberbank: a Sberbank egy éves hitelének referenciakamata 0,52 százalékról 0,57 százalékra emelkedett, míg a 6 hónapos változó kamatozásnál 0,31 százalékról 0,32 százalékra emelkedett.

Oberbank: a 3 havi kamatperiódusú hitel referenciakamata 0,17 százalékról 0,19 százalékra emelkedett.

CIB Bank: az egy éves kamatperiódusú hitel referenciakamata 0,52 százalékról 0,57 százalékra módosult.

MKB Bank: a hathónapos kamatperiódusú jelzáloghitel referenciakamata 0,37 százalékról 0,32

százalékra csökkent. A 12 hónapos jelzáloghitelé pedig 0,54 százalékról 0,57 százalékra. Az MKB ezen túl megújította jelzálogtermékeit, kamatkedvezményt ezen túl jövedelemérkeztetésre ad.

OTP Bank: a hat hónapos jelzáloghitelek referenciakamata 0,17 százalékról 0,19 százalékra.

K&H Bank: a referenciakamat a 3 hónapos kamatperiódusnál 0,17 százalékról 0,19 százalékra, az egyéves kamatperiódusnál 0,52 százalékról 0,57 százalékra módosult. A 3 éves kamatperiódusú jelzáloghitel értékesítése megszűnt.

Erste Bank: a hat hónapos referenciakamat 0,31 százalékról 0,32 százalékra nőtt. Megszűnt a 3 éves kamatperiódusú minősített fogyasztóbarát lakáshitel értékesítése.

Gránit Bank: a három hónapos kamatperiódusú jelzáloghitelek referenciakamata 0,26 százalékról 0,19 százalékra módosult.

Budapest Bank: a 6 hónapos kamatperiódusú hitelnél a referenciakamat 0,07 százalékról 0,32 százalékra emelkedett.

Egyértelműen a JTM-szabályok változása határozhatja meg most a lakossági jelzáloghitel-igénylések

irányát a Bank360 szerint. Ahogy a fentiekből is látszik, többnyire a rövid kamatperiódusú lakáshitelekreferenciakamata módosult, a hosszú hitelek kamatai érintetlenül maradtak október kezdetével. A JTM alakulása a jegybanki terveknek megfelelően a biztonságosabb és kiszámíthatóbb rögzített kamatozású jelzáloghitelek felé terelik a lakosságot. Hitelfelvétel előtt mindig érdemes áttekinteni a piaci kínálatot, egy-egy döntéssel akár több százezer forintot is megspórolhatunk, hiszen például a bankok többsége visszatéríti az induló díjakat.