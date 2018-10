Ezt mondta a Google-főnök a vállalat több ezer tiltakozó dolgozójának

Nem tudni, ilyen válaszra számítottak-e azok a munkavállalók, akik elégedetlenkedtek egyes felsővezetői döntésekkel.

A közelmúltban belső tiltakozáshullámmal kellett szembenéznie a Google vezetőinek. Az óriáscég több ezer munkavállalója azzal volt elégedetlen, hogy a vállalat a Pentagonnal készül üzletkötésre. Pontosabban több olyan fejlesztés elkészítésében érdekelt vagy pályázik annak kivitelezésére, melyet az amerikai haderő korszerűsítési programjának keretében rendelne meg a védelmi minisztérium.

Ezek közül is kiemelkedik az a felhő alapú, komplex informatikai megoldás, amellyel a hadvezetés a saját és szövetségesei hadászati döntéseit támogatná meg. A fejlesztésre a vezető amerikai techvállalatok pályáznak, többek között az Amazon is. A Google nemrégiben jelentette be, hogy nem indul a megbízásért,

amelynek értéke még az ebben a ligában játszó cégek számára is tekintélyes összegnek számító, 10 milliárd dollár.

Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója, a Wired magazin 25. évfordulójára rendezett fogadáson adott választ arra a kérdésre, befolyásolta a menedzsmentet a dolgozói tiltakozás, írja a Business Insider.

Pichai úgy fogalmazott, ez egy fontos jelzés számukra, amit komolyan vesznek. Szerinte a Google egész története során arra törekedett, hogy minden dolgozó elmondhassa a véleményét a cég ügyeiről.

Ugyanakkor a vezérigazgató szerint, a menedzsment döntésére nem voltak érdemi hatással a tiltakozások.

Nem irányíthatjuk a vállalatot dolgozói referendumokkal" - mondta.

Azt is közölte, a dönrtésben inkább az játszott szerepet, hogy mi a cég álláspontja a mesterséges intelligenciáról, illetve annak hadászati alkalmazásáról.

Emlékezetes, hogy idén márciusban kiszivárgott, a cég a Pentagon részére olyan drónfejlesztésen dolgozik, amelynél a drónok készítette képanyagot mesterséges intelligencia elemezte volna. Az ügy kipattanása után 4000 dolgozó írt alá ezzel kapcsolatos tiltakozó petíciót, valamint több tucat bizalmas, belső céges dokumentum szivárgott ki az üggyel kapcsolatban.

A skandallum után a cég azt közölte, soha nem fognak részt venni olyan fejlesztésben, amely a mesterséges intelligencia technológiák katonai felhasználását célozza.

Ugyanakkor a mostani rendezvényen Pichai elismerően szólt az amerikai hadseregről, akik szerinte komoly és értékelendő erőfeszítéseket tesznek az állampolgárok védelmében. Továbbá azt is mondta, a védelmi minisztérium a Google fontos partnere, az együttműködés egészen biztosan folytatódik a jövőben, elsősorban a kiberbiztonsági és egyes logisztikai, útvonaltervezői kérdésekben.