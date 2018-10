Egyes alkalmazások az után is követnek minket, hogy letöröltük őket

Érdekes jelenség figyelhető meg mostanában, hiszen a felhasználók által kitörölt alkalmazások valósággal kísértenek az interneten. Az applikációk készítőinek ugyanis sikerült elérniük, hogy láthassák, mikor törli ki egy felhasználó az alkalmazásukat, ezután pedig hirdetésekkel bombázhatják akkor is, ha az illető úgy véli, már megszabadult attól.

Az olyan vállalatok, mint az Adjust, az AppsFlyer, a MoEngage, a Localytics és a CleverTap, mind képesek értesíteni a szoftvergyártókat arról, hogy mikor törlik le alkalmazásukat a felhasználók. Ügyfeleik között ott van a Spotify, a T-Mobile, valamint a Yelp is.

A fentebb említett vállalatok úgy gondolják, hogy mindez szükséges, hiszen így jobban tudják mérni, hogy a különböző frissítésekre hogyan reagáltak a felhasználóik. Jude McColgan, a bostoni székhelyű Localytics vezérigazgatója kiemelte, hogy az ő ügyfeleik nem arra használják a szolgáltatást, hogy hirdetésekkel árasszák el azokat a felhasználókat, akik letörölték az applikációjukat.

Mások azonban úgy gondolják, hogy a vállalatok visszaélhetnek az adatokkal, ha pedig ez megtörténik, az komoly büntetést vonhat maga után.

A törlésfigyelő szoftverek az Apple és a Google operációs rendszerének felépítését használják ki, pontosabban az értesítések által nyernek ki fontos információkat. Az alkalmazásfejlesztők mindig is használtak úgynevezett csendes értesítéseket, amely segítségével az app bizonyos időszakonként frissíti magát anélkül, hogy a felhasználó tudna erről, valamint a fejlesztőket is értesíti egyes, alkalmazásbeli eseményekről.

Amennyiben egy ideig nem jön ilyen visszajelzés a fejlesztők felé, a törlésfigyelő szolgáltatás eltávolítottnak tekinti az alkalmazást.

Így a cégek pontosan tudják, hogy kit kell elkezdeni visszacsábítani az adott platformra különböző hirdetésekkel.

Alex Austin, a Branch Metrics vezérigazgatója szerint ezek a szolgáltatások azonban sértik az Apple és a Google szabályait is, hiszen ezek a vállalatok tiltják a csendes értesítések használatát reklámközönség építése céljából. Ő arra számít, hogy az Apple és a Google hamarosan lecsap a törlésfigyelő szolgáltatókra és azokra az alkalmazásokra, amik nem tartják be a szabályokat. Addig azonban a vállalatok az után is követik a felhasználót, miután az már rég letörölte az alkalmazást.