A SoftBank-csoport áll a Zume nevű vállalatnak juttatott legutóbbi, 375 millió dollárnyi befektetés mögött, jelenti a Wall Street Journal. Ez további, jelentős erősödéssel jár a 2015-ben alapított élelmiszeripari cég számára.

A Zume a számos Szilícium-völgyi startup közül arra hívta fel magára a figyelmet, hogy újszerű logiszitikai megoldást kínál az élelemszállítás problémájára, elsősorban a frissesség kérdésére. A cég olyan megoldásokat dolgozott ki, melyek birtokában nem egyszerűen ütemezhetővé, hanem optimalizálhatóvá válnak az élelmiszerlogisztikai feladatok, az alapanyagok beérkezésétől kezdve a kiszállításig.

A vállalatnál nem is voltak restek saját maguk megmutatni, hogyan működik ez a gyakorlatban.

Saját pizzakészítő műhelyt indítottak, ahol viszont nem emberek, hanem robotok készítik a pizzát.

A cég pedig azt állítja, ezzel sikerült úgy optimalizálni a készítési és kiszállítási folyamatokat, hogy a rendelt étel frissen érkezzen házhoz, a minőségi alapanyagok ne veszítsenek élvezeti értékükből.

A Zume-nál azt mondják: olyan univerzális platformot kínálnak a hasonló profilú cégek számára, melynek segítségével saját folyamataikat optimalizálhatják - ami az élelmiszeripar területén különösen fontos, már az alapanyagok felhasználásával is.

Azt pedig, hogy a befektetők mennyire bíznak a cégben, jól mutatja, hogy a SoftBank további, 375 milliós befektetésről tárgyal a vállalattal.

Ez pedig elképesztő értéknövekedést eredményez. Míg a céget tavaly 170 millió dolláros értékűre taksálták, most, egy év elmúltával, az audit eredményét 2,25 milliárd dollárra várják. Ez döbbenetes mértékű erősödés.

Zume Pizza Robots, Uber’s Security Robots, Local Delivery Robots Invade London https://t.co/gc0Onr954opic.twitter.com/f9gNLy8R25 — Mike Mish Shedlock (@MishGEA) 2016. július 13.

A cégben egyébként a technológiai szektor legnagyobbjai, köztük a Yahoo egyik társalapítója is potenciált látott. A SoftBank pedig a Zume-on kívül más olyan cégekbe is befektet, melyek a technológiát az élelmiszeripari tevékenységgel kapcsolják össze. Például az év korábbi szakaszában a DoorDash nevű éttermi applikáció fejlesztésébe szállt be, amelyre a befektetők összesen 535 millió dollárt adtak a cégnek.