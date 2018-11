Féléves magasságokban a BUX

A hazai gyorsjelentések hatására a budapesti tőzsde teljesítménye élesen elvált a nemzetközi piacoktól. Miután az előző héten a Mol eredménye meghaladta a várakozásokat, a befektetők a többi blue chipet is venni kezdték. A forgalom többször is kimagasló volt.

Noha voltak csalódások is, az összteljesítményre nem lehet panasz: a nemzetközi piacokat jócskán felülmúlva, 3,9 százalékkal emelkedett a BUX, így közel fél éves csúcsra került. Az előző hét elejéhez képest mintegy 2500 pontot emelkedett a hazai index.

Kedvező kilátások a blue chipeknél

A vezető papírok közül az OTP drágult a legnagyobb mértékben, megelőlegezve a kiváló gyorsjelentést. Ám a vártnál jobb eredmények ellenére pénteken már esett a bankpapírok árfolyama, mivel a befektetők bezsebelték a profitot.

Az OTP így is 7,8 százalékkal ralizott a múlt héten, ami az eredmények ismeretében indokolt is volt. Az OTP csütörtökön féléves csúcson, 11250 forinton zárt, majd pénteken innen lefordult.

A kedvező régiós kilátások miatt a bank részvényeinél további emelkedésre lehet számítani, mivel folytatódhat a hitelállományok növekedése, valamint a késedelmes hitelek csökkenése, amit az OTP további felvásárlásokkal koronázhat meg.A Mol emelkedéssel kezdte a hetet, majd profitrealizálás hatására szerdáig visszaesett 3000 forint alá. Csütörtökön kapott újabb lendületet az olajpapír annak köszönhetően, hogy a társaság vezetése növelte az EBITDA középtávú célkitűzéseit. Majd pénteken tovább folytatódott a hegymenet. Így a Mol 2,4 százalékos nyereséget tudott felmutatni egy hét alatt.

A Richter árfolyamát szintén alaposan felhúzták a gyorsjelentés előtt, szerdán már 5500 forint fölé kerültek a gyógyszerrészvények. A harmadik negyedéves gyorsjelentés azonban csalódást okozott. Az 5300 forintos mélypontról azután sikerült felfelé korrigálni, a hetet pedig 1,3 százalékos emelkedéssel zárták a Richter papírjai.

Mivel az Esmya ismét forgalomba került, valamint újra megkapta a működési engedélyt a romániai nagykereskedelmi leányvállalat, a profit jelentősen emelkedhet a következő negyedévekben, ezért kedvezőek a kilátások a további emelkedés előtt.A Magyar Telekom is nagyot hajrázott a gyorsjelentést megelőzően, az eredmények azonban a telekomcégnél is csalódást okoztak. A jövőre ígért 25 forintos osztalékot azonban nem befolyásolta, ezért a kedvező osztalékhozam miatt csak mérsékelten estek a részvények a jelentést követően. A hetet végül 3,1 százalékkal magasabb árfolyamon fejezték be.

Kedvező hangulatban erősödött a forint

Az előző hét második felének masszív erősödése után profitrealizálás hatására gyengült a forint, azonban gyorsan újra erősödési pályára állt. Ehhez a kedvező nemzetközi hangulat is hozzájárult, ami az amerikai időközi választásokat követte.

Csütörtökön a vártnál magasabb infláció hatására tovább izmosodott a hazai fizetőeszköz, így a hét végére három hónapos csúcsra ért az euróval szemben. Ugyanakkor a dollár erősödése miatt gyengült az amerikai deviza ellenében.

Az időközi amerikai választások átmenetileg gyengítették a dollárt, mivel a demokraták átvették a hatalmat a képviselőházban, így Donald Trump már aligha tud további adócsökkentéseket bejelenteni. A másik oldalon viszont a szenátusi republikánus fölény miatt arra sem kerülhet sor, hogy az eddigi lépéseket visszavonják.

Csütörtökön fordultak a devizapiacok, miután a Fed vártnak megfelelő kamattartását követő közlemény a kamatemelések folytatását vetíti előre.

Mindenki az amerikai választásokra figyelt

A keddi középidős amerikai kongresszusi és szenátusi választások előtt alig mutattak irányt a nemzetközi részvénypiacok, a befektetők óvatosak voltak. A választási eredmények azonban meghozták a vevőket, a várakozásoknak megfelelő eredmény megszüntette a bizonytalanságokat, ráadásul a befektetők kedvezően fogadták, hogy a két ház megosztott lett.

A historikus adatok is azt mutatják, hogy az időközi választásokat követően a piacok teljesítménye akkor a legkedvezőbb, amikor a különböző pártok uralják az alsó és a felsőházat.A hét második felében azonban elromlott a hangulat a Fed folytatódó kamatemeléseinek ígérete, a kínai gazdaság lassulása miatti félelmek, valamint az újra csökkenő olajárak hatására.

Az európai tőzsdék teljesítményét továbbra is nyomás alatt tartották az olasz költségvetéssel kapcsolatos aggodalmak, valamint az egyértelműen gyengülő európai konjunktúra. Így az európai tőzsdék összességében gyakorlatilag stagnáltak, vagy minimálisan gyengültek, míg az amerikai indexek 0,7-2,8 százalékkal kerültek feljebb.