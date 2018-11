A netezők idén 41 ezer forintot szánnak karácsonyi ajándékokra

A GKI Digital és az Árukereső.hu negyedik éve vizsgálja az internetező magyar lakosság karácsonyi ajándék vásárlási szokásait. Idén már a karácsonyi tervekben is érezhetővé vált a lakosság egyre javuló jövedelmi helyzete, hiszen több személy megajándékozását tervezzük, miközben csaknem 18 százalékkal többet – közel 41 ezer forintot – szánunk az ajándékokra.

A felnőtt, aktív internetező lakosság idén karácsonykor átlagosan 7 embert tervez megajándékozni, mindösszesen több mint 41 ezer forint értékben. Ez a tavalyi átlagos költéshez képest 6 ezer forint többletköltséget eredményez a karácsonyi ajándék vásárlást tervezőknél.

Az ajándékok többségét az internetezők idén is a szűk család részére (átlagosan 3-4 főnek) szánják, azonban egyre több távoli családtag, barát, vagy ismerős kerül fel a listára.

Az ajándékok nagy része a netről kerül a fa alá

A tökéletes ajándékok megtalálására az aktív internetező magyarok háromnegyede elsősorban valamilyen online csatornát vesz majd igénybe. Emellett továbbra is népszerű inspirálódási mód az áruházak akciós újságainak átnézése (48 százalék), illetve a kirakatok böngészése (35 százalék). Az internetezők 36 százaléka pedig úgy vélekedik, hogy inkább biztosra megy és megkérdezi szeretteit milyen ajándéknak örülnének.

A tájékozódás mellett idén az ajándék beszerzések jelentős része is a neten zajlik majd: az internetezők 77 százaléka tervez belföldi online vásárlást ebből a célból, miközben a hagyományos vásárlási csatornák közül – az állandó tömeg ellenére – továbbra is népszerűek (64 százalék) a plázák és bevásárlóközpontok is.

A szezon már nálunk is a Black Friday napján indul

Az ajándékok beszerzését nem lehet elég korán elkezdeni. Október közepén már az internetezők negyede nekiállt a beszerzésének, de a korai kezdés inkább a női vásárlókra jellemző.

Az internetezők 37 százaléka – mintegy 2,2 millió ember – a beszerzésekkel viszont már tudatosan megvárja a november végi Black Friday akciókat, bízva a jó ajánlatokban és a széles választékban. Ezt követően azonban az ajándékok beszerzése a többség (62 százalék) számára akár egészen a karácsonyt megelőző utolsó napokig is elhúzódhat.

A tervezés és a megfelelő ütemezés azoknál lehet különösen fontos, akik külföldről is szeretnének ajándékot rendelni, ugyanis az internetezők 18 százaléka ezt az alternatívát is számításba veszi, átlagosan 10 ezer forintot szánva erre.

Egyre fontosabb a minőség, de mit ajándékozunk karácsonykor?

A megfelelő karácsonyi ajándék kiválasztása sosem egyszerű feladat.

Az árcédula mellett évről évre egyre hangsúlyosabbá válik a megfelelő ár-érték arány és a minőség is. Ez utóbbira az internetezők több mint 80 százaléka idén már elsődleges szempontként tekint.

Várhatóan idén is minden második ajándékban lesz valamilyen ruházati cikk, ezt követik a népszerűségi versenyben a következők:

játékok (44 százalék)

szépségápolási és kozmetikai termékek (42 százalék)

lakberendezési, barkács- és lakásfelszerelési tárgyak (31 százalék)

könyvek, filmek, zenék (27 százalék)

szórakoztató elektronikai eszközök (23 százalék)

okostelefonok, tabletek és kiegészítőik (23 százalék)

háztartási és konyhai eszközök (22 százalék)

számítástechnikai eszközök (19 százalék)

órák, ékszerek, divat kiegészítők (18 százalék)

A tárgyi ajándékok mellett viszont – főként a fiatal internetezők körében – egyre népszerűbbek továbbá a vásárlási utalványok (15 százalék), a digitális termékek és előfizetések (10 százalék), valamint a különböző élmény-ajándékok, mint az utazás, szórakozás, belépők, és programok is.