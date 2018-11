Újságírók derítették ki, hogy több nagy franchise étterem, illetve kávézó egységeiben félrevezető, illetve egyenesen megtévesztő információkat közölnek a kínálatban szereplő ételek és italok allergéntartalmáról.

A BBC fedett újságíróinak munkájáról a The Guardian közöl beszámolót. Az ételekben megjelenlő, egyesek számára komoly problémákat okozó allergének ügye azután került a figyelem középpontjába, hogy látszólag ártalmatlan ételektől többen is életüket vesztették az elmúlt években. 2015-ben például egy csirkeburger elfogyasztása okozott halált, mert az áldozat súlyos tejallergiával élt együtt. Ezt közölte is az étkezdében, ahol ennek ellenére írót (a tejföl köpülésekor visszamaradó folyadék a vaj kiválása után) használtak a hús marinálásához. Később kiderült: az étlapon nem tüntették fel a hús elkészítési módját, az áldozat hozzátartozója azt mondta, ha ez megtörtént volna korábban, allergiás testvére biztosan nem rendeli azt az ételt.

De történt haláleset reptéren is egy bagett elfogyasztása után. S ahogy arról az Origo nemrégiben beszámolt, egy egészen döbbenetes esetben egy 13 éves fiú volt az áldozat, akinek osztálytársai sajtot dobtak a pólójára. A fiú anafilaxiás sokkot kapva kómába esett majd később meghalt.

A riporterek hat, nagy forgalmat bonyolító lánc egységeit tesztelték a briteknél. Azt egyelőre nem közölték, pontosan melyik üzleteket keresték fel és az egyes láncokéból hányat. Annyi azonban bizonyos, hogy beszámolójuk elkeserítő képet fest a vásárlók tájékoztatásáról. A hat láncból mindössze egyet, a Pizza Express-t találták e tekintetben megfelelőnek, ahol "egyértelmű és világos információkat" kaptak az allergén összetevőkről. A másik öt láncnál komoly gondok voltak, ebből három brand Magyarországon is jelen van.

Costa Coffee

A BBC egyik újságírója az egyik egységben nem mindennapi tapasztalatot szerzett. Beszámolója szerint helytelenül tájékoztatták azzal kapcsolatban, hogy a gyümölcsös pite tartalmaz-e tejet. Ez annak ellenére így történt, hogy az alkalmazott ellenőrizte az információt az üzlet allergén információkat összesítő jegyzékében. Az eset a cég tudomására jutott, amely arról adott ki nyilatkozatot, hogy az alkalmazott nem a helyes módon járt el, és ezért rossz információt adott. Emiatt a cég újragondolja a kérdést érintő gyakorlatukat, melyet új formában kívánnak bevezetni később valamennyi üzletükben.

Pizza Hut

Sem a próbafogyasztást végző riporter, sem az alkalmazott nem tudta egyértelműen eldönteni két összetevőről az ételek allergénjeit felsoroló jegyzet alapján, hogy tartalmaznak-e mustárt vagy sem. Mégpedig azért, mert a jegyzet online formjában mindkét ételösszetevőnél szerepelt a mustár, mint alkotóelem. A vállalat szóvivője azt nyilatkozta, ez egy különleges helyzet, mert ezúttal a könyvben szereplő információ volt a helytálló. De, figyelve a visszacsatolásra, a cég jövőben QR-kóddal támogatja meg a menükártyákat, amelyek használatával minden részletes információ elérhető lesz az összetevőkről.

Starbucks

Itt sem volt minden rendben az egyik egységben. Az egyik alkalmazott ugyanis azt mondta, a citromhéjas torta nem tartalmaz mandulát - közvetlenül azelőtt, hogy felhívta a figyelmet az üzletben árult termékek vonatkozásában a mogyorófélék jelentette kockázatra. A Starbucks azt nyilatkozta: ebben az esetben hibáztak, nem feleltek meg a saját magukkal szemben támasztott magas minőségi követelményeknek. Hozzátették, részletesen elemzték az ügyet az érintett kávézó munkatársaival, az abból levonható tanulságokat pedig felhasználják működési standardjaik fejlesztésére, az egész angliai láncuknál.

Két másik láncnál is hasonló tájékoztatási problémákkal találkoztak a riporterek.

A Nando's-ban először azt mondta az alkalmazott, a hamburger nem tartalmaz mustárt, majd korrigálta az információt. Itt a cég a munkatárs egyedi hibájaként kezeli az esetet. A Frankie & Benny's láncnál két egységben is gond volt. Az egyikben egy leves kapcsán adtak téves információt annak zellertartalmáról, egy másikban pedig a fogyasztóként viselkedő riportert arról kérdezték, elfogadja-e az étterem azon feltételét, miszerint nem vállalnak felelősséget illetve garanciát a levesek allergén- illetve gluténmentességére. Az alkalmazott azt mondta ezzel kapcsolatban: "így védjük a hátunkat".

Az eset kapcsán a vállalat azt nyilatkozta: "mélyen érintette" őket a BBC beszámolója, és felismerték, nem kerülhetik meg azt a lépést, hogy "kivételes sürgősséggel" feltüntessék ételeik allergén összetevőit.