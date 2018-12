Idén ezek voltak a világ legdrágább utcái

A hongkongi Causeway Bay lett 2018 legdrágább bevásárlóutcája helybérlés szempontjából a Cushman & Wakefield's Main Streets Across The World 2018 című kutatása szerint, amelyben 446 utcát vizsgáltak meg.

Az alábbi képre kattintva megtekintheti az év legdrágább bevásárlóutcáit!

A kelet-közép-európai régióban két budapesti lokáció is dobogós helyen végzett a magas bérleti díjak között. A budapesti Deák Ferenc utca (Fashion Street) a harmadik lett, míg a második legdrágább a Váci utca.

A felmérésből az is kiderült, hogy a vizsgált utcák közül a legolcsóbban azok a kereskedők úszták meg, akik Isztambulban az Istiklal utcában, vagy Vietnámban a Best Achieved nevű bevásárlóközpontban béreltek üzlethelyiséget. Utóbbi esetében már 190 dolláros négyzetméterenkénti árért is lehetett ingatlant bérelni.