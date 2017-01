Ellenzéki politizálás áll az olimpiaellenes mozgalom mögött

Balliberális politikusokkal kapcsolatba hozható emberek állhatnak a Momentum Mozgalom mögött, amely olimpiaellenes aláírásgyűjtésbe kezdett. A mozgalomból egy tag már ki is lépett, mivel szerinte így már hiteltelen a szervezet. Szerinte ugyanis nem lehet az elmúlt 27 év politikája ellen úgy küzdeni, hogy "közben a baloldal levitézlett emberei adnak tanácsokat". Az olimpiával kapcsolatban a legnagyobb fordulatot az MSZP hajtotta végre, a párt korábban még támogatta Budapest pályázatát, most viszont már ellenzi.

Már többször megbukott balliberális politikusok állnak az olimpiai pályázat elleni népszavazásért aláírást gyűjtő Momentum Mozgalom (MoMo) mögött. Míg a Momentum Mozgalom magát a fiatalok mozgalmának titulálja, a szervezet mögött ott találjuk például Szabó Pált, a Gyurcsány-kormány közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterét, aki 2002-től 2008-ig a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója volt, majd 2009-ben a Vértesi Erőmű Zrt. vezérigazgatója lett – írta meg a Magyar Idők. Mint írják, tulajdonképpen álcivilek segítségével próbálják megbuktatni a budapesti olimpiai pályázatot.

Gyurcsány Ferenc volt minisztere is feltűnt a MoMo mögött Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Falus Ferenc kitalálója is segít

A háttérben Haris György egykori SZDSZ-es politikus-vállalkozó neve is felmerült. Az igazi kapcsolódási pont a régi balliberális közszereplők és a legújabb „mozgalom” között Haris Éva – Haris György felesége –, aki 2012 elején még az MSZP választmányának elnökhelyettese volt, továbbá alapítója a Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök által fémjelzett Haza és Haladás Egyesületnek, valamint az Együtt alapítója is. A lap szerint ő találta ki és „építette fel” a jeges vödröt a nyakába borító Falus Ferencet, a már a kampányba belebukott főpolgármester-jelöltet.

Trójai faló?

Egy, a PestiSrácoknak nyilatkozó kiábrándult volt MoMo-tag szerint Haris Éva támogatja és trenírozza a Momentum vezetőit. Ő és az emberei elsőként lájkolják és osztják meg a Momentum eseményeit és Facebook-bejegyzéseit – állítja a volt aktivista. Azt mondta, a Momentum vezetői sokszorosan leszerepelt ballib öregek befolyása alá kerültek. „Az volt a félelmem, hogy az önmagát túlélt szocialista és liberális régi elit trójai falova lesz az egész, ebben pedig semmilyen formában nem akartam részt venni” – mondta.

A baloldali, liberális ellenzéki pártok és vezetőik egytől egyig beálltak a Magyarország olimpiai terveit megbuktatni akaró MoMo NOlimpia kezdeményezése mögé. Alföldi Róbert a Facebookon állt ki a Momentum Mozgalom akciója mellett, és arra biztat másokat is, hogy aláírásukkal támogassák a Nolimpia névre keresztelt népszavazási kezdeményezést. Az olimpia elleni aláírásgyűjtésbe természetesen Hadházy Ákos, az LMP társelnöke is beszállt. Ez azért is érdekes, mert a politikus nem is Budapesten él.

Egy hónap alatt kell 138 ezer érvényes aláírást összegyűjteni Forrás: Marton Szilvia

Nagyot fordult az MSZP

Az Együtt, a Párbeszéd és az LMP elsőként jelezte, hogy segítenek az aláírásgyűjtésben. Gyurcsány Ferencék szintén ellenzik a magyarországi játékokat. A volt szocialista miniszterelnök által vezetett DK szerint az olimpia „államcsőddel fenyegetne”, ezért nem kis önellentmondást keltve azt javasolják: a világeseményre szánt pénzből a szegényeket, az egészségügyet és az oktatást kellene támogatni. A legnagyobb fordulatot korábbi véleményéhez képest az MSZP hajtotta végre.

Miközben a Fővárosi Közgyűlésben támogatták a pályázatot, most a népre hivatkozva állnak be a MoMo mögé. Molnár Gyula pártelnök a döntést úgy indokolta: az olimpia kapcsán jelenleg több a kérdés, mint a válasz, ezért támogatják a civil szervezet aláírásgyűjtését, és arra kérnek mindenkit: írják alá a kezdeményezést. Horváth Csaba szocialista fővárosi képviselő az MSZP–SZDSZ-es Horn-kormány 1996-os világkiállítás-buktatását idézően reagált. Azt mondta: nincs garancia a rendezésre akkor sem, ha nyer a pályázat, mert 2024-ig több választás is lesz még Magyarországon.

Rengeteg beruházást megfúrna az olimpiaellenes mozgalom Forrás: MTI

Ezen beruházások ellen kampányol a MoMo

A válasz.hu arról írt, hogy van egy körülmény, ami megkérdőjelezi a kezdeményezés értelmét. A kormány ugyanis decemberben eldöntötte, hogy a következő öt évben, vagyis 2022-ig a Kemény Ferenc-program keretében így is, úgy is megépíti azokat a sportlétesítményeket, amelyek még hiányoznának az olimpiarendezéshez:

A Budapest Atlétikai Stadion a Kvassay hídnál. Ez egy tízezres szabadtéri atlétikai aréna lenne, amit egy egyetem használna, és az olimpia idejére 60 ezresre bővülne.

Egy atlétikai csarnok, az Új Budapesti Teniszközpont, valamint a Budapesti Xtrém Szabadidő Park (BMX, vadvízi kajak-kenu) Észak-Csepelen.

A Dunai Evezős Központ a Ráckevei Duna-ágnál.

Az Új Budapesti Velodrom a III. kerületben, a Gázgyár területén.

A Takács Károly Nemzeti Lövészeti Központ a nagytétényi lőtéren.

A Nemzeti Lovas Központ Üllőn.

Egy új, hatezres hokiaréna a Kisstadion helyén.

Egy új épületrész a Syma Csarnokban.

A lap szerint ha a fönti épületek felépülnek, akkor olimpiarendezés esetén tényleg nem kellene sportarénákra költeni. Csak a szervezésre, amit nagyrészt a NOB áll, infrastrukturális fejlesztésekre, például a csepeli HÉV vagy Ferihegy közlekedésének modernizálására, amikre előbb-utóbb mindenképp szükség lesz, valamint az olimpiai falvakra, amelyek utóhasznosítása az ötkarikás játékok után közalkalmazotti és nagycsaládos lakóparkként, kollégiumként biztosított.