Majtényi nem mond igazat

Napok óta tart a számháború arról, hogy a Majtényi László vezette Eötvös Károly Intézet mennyi pénzt is kapott Soros Györgyhöz köthető forrásokból. A baloldali köztársaságielnök-jelölt állítja, "mindössze" 57 millió forintról van szó, csakhogy a szervezet közhasznúsági jelentéseiből az derül ki, hogy ennek közel háromszorosát könyvelték el. Majtényi vagy feledékeny, vagy hazudik, az Origo mindenesetre segít neki utánaszámolni.

Hiába állítja Majtényi László, hogy az általa elnökölt Eötvös Károly Intézet (EKINT) alig 57 millió forintot kasszírozott Soros György Open Society-alapjából, a valóság ezzel szemben az, hogy egészen pontosan 145 millió forintnyi ilyen támogatás van feltüntetve a saját közhasznúsági jelentéseikben. A napokban az Origo is írt az EKINT-be csatornázott Soros-pénzekről, akkor 137 millió forintot találtunk, egy 8 milliós, 2012-es tétel azonban elkerülte a figyelmünket. Ezzel együtt jön ki a 145 millió forint végösszeg.

Azért számoltuk össze újra, hogy az EKINT pontosan mennyi forráshoz jutott hozzá, mert Majtényi László váltig állítja, hogy hat és fél év alatt csupán 57 millió forint jutott nekik Sorostól. Ráadásul azzal érvel, hogy nem az elnyert támogatásokat kell összeszámolni, hanem csak azt, amennyit ezekből már elköltöttek.

Ez egyrészt elég nyakatekert érvelés, másrészt pedig nem is állja meg a helyét.

Az EKINT honlapján ugyanis a 2008–2015-ös közhasznúsági jelentéseik nyilvánosan elérhetők, ha ezeket egyesével bárki átolvassa, teljesen nyilvánvaló, hogy hat és fél év alatt nem 57 millió forintot ítélt meg Majtényiéknak a tőzsdespekuláns alapja, hanem ennek közel a háromszorosát.

Majtényi László olykor mikrofonba, olykor pedig a levegőbe is beszél Forrás: MTI/Kovács Tamás

Előfordulhat, hogy a baloldal államfőjelöltjének nincs ideje a saját elszámolásuk átnyálazására, hiszen javában kampányol a március 13-i, Majtényi szempontjából amúgy abszolút esélytelen köztársaságielnök-választásra, de az is lehet, hogy a 66 éves EKINT-elnök egyszerűen feledékeny. Mindenesetre éves lebontásban feltüntetjük neki is, hogy hány millió forinttal támogatta Soros György az Eötvös-intézetet.

2008 - nincs nyoma Soros-pénznek

2009 - 6,15 millió forint

2010 - 19,3 millió forint

2011 - 34,7 millió forint

2012 - 46 millió forint

2013 - 7,8 millió forint

2014 - nincs nyoma Soros-pénznek

2015 - 31 millió forint

Mindösszesen tehát 145 millió forintot tesz ki az a finanszírozás, amely Soros György tőzsdecápától érkezett Majtényiék költségvetésébe.

Aki ad, kér is

Az Origo arról is beszámolt, hogy kiderült: Soros és Majtényi személyesen is ismerik egymást, legalább háromszor találkoztak. Majtényi azt állítja, hogy egyik alkalom se volt négyszemközt, de az is kiderült, hogy nem nyilvános eseményeken futottak össze. Majtényi sok kérdésről feltűnően hasonlóan gondolkodik, mint Soros György. Mindketten bevándorláspártiak, mindketten elítélik a magyar migránspolitikát, ellenzik a kerítést, ugyanakkor osztják Angela Merkel megengedőbb nézeteit a bevándorlás kérdéséről.

Soros György Forrás: Picture-Alliance/AFP/Verwendung weltweit, usage worldwide/Wiktor Dabkowski

A közhasznúsági jelentésekből egyébként az is tisztán kiolvasható, hogy Soros György nem akármire, hanem a számára is kedves témákra hajlandó pénzt áldozni, Majtényiék pedig meg is dolgoznak a milliókért. Így jutott hozzá az EKINT összesen 45 millió forintos megrendeléshez is, amely fejében a baloldalról sokat kritizált médiatörvényt kellett értékelniük, de elnyertek 26 millió forintot arra is, hogy az EKINT hangsúlyosabban tudjon megjelenni a közéletben, és képes legyen alakítani a politikai napirendet.

Most akkor ki jelölt kit

Szintén az Origo írt arról a furcsa fedősztoriról is, amely arról szólt, hogy az egykori ombudsman, Majtényi László köztársaságielnök-jelöltségét úgy kell eladni a közvéleménynek, mintha civil kezdeményezésre történne minden. Arról, hogy ez vegytiszta kamu, Gyurcsány Ferenc beszélt egy rádióműsorban, de a Majtényi nevét bedobó Székely Sándor – aki éppen annyira civil, hogy 2014-ben még az Együtt társelnöke volt és azóta is ott ül a Fővárosi Közgyűlésben – később lapunknak is beismerte, hogy az EKINT elnökét előzetesen megfuttatták a baloldali pártok között,

és miután egyértelművé vált, hogy Majtényi elfogadható a számukra, csak ezután álltak elő azzal, hogy jelöljék államfőnek.

Az egymást hetedik éve szapuló baloldali pártok végül elég olajozottan megegyeztek az egyébként Soros György által támogatott Majtényi jelölésében.