Nem a Soros-egyetem mellett tüntettek Berlinben

Úgy próbált beállítani egy vasárnapi berlini demonstrációt a 444 és az Index, mintha a Soros-egyetem mellett tüntettek volna a német fővárosban. Ezzel szemben a valóság az, hogy egy hetek óta tartó Európa-párti demonstráció része volt a berlini megmozdulás, ami egyáltalán nem a CEU-ról szólt.

Vasárnap délután jelent meg a 444.hu-n a következő írás: "Hatalmas, CEU melletti tüntetést tartottak Berlinben". A cikkhez egy képet is csatoltak, amin az látszik, hogy a tömeg elé beállt pár demonstráló, akik a CEU melletti táblákat emeltek föl.

A berlini demonstráció ezzel szemben egy hetek óta tartó Európa-párti demonstrációsorozat része. A Pulse of Europe által kezdeményezett sorozat több európai városban zajlik minden vasárnap. Ennek egyik része volt a vasárnapi berlini demonstráció is, aminek a hazai hírekkel szemben semmi köze nem volt a Soros-egyetemhez. Az álhírt egyébként az Index és az RTL Klub híradója is átvette.

A vasárnapi demonstráción a berlini magyarok egy kis csoportja, akik többször demonstráltak a berlini magyar nagykövetség előtt, megpróbálták a tüntetést úgy feltüntetni, mintha a CEU mellett demonstrálnának. A Pulse of Europe Facebook- és Twitter-oldalain azonban nem találtunk olyan információt, ami arra utalna, hogy a Soros-egyetem mellett gyűltek volna össze a tiltakozók, ahogy a német nyelvű tudósítások sem említik ezt.

A Pulse of Europe egyébként azért demonstrál már hetek óta, hogy Franciaországban ne Marine Le Pen nyerjen, és ne legyen esetleges népszavazás az uniós tagságról. Így például a demonstrálók vasárnap a kölni dóm előtt egy hatalmas francia zászlót formáztak meg.