Erre ügyeljen, ha húsvétkor vonattal utazik

A húsvéti hosszú hétvégén változik a vonatok közlekedési rendje, így április 13-án (nagycsütörtökön) a pénteki, 14-én (nagypénteken) a szombati, 15-én és 16-án az ünnepnapi, 17-én (húsvéthétfőn) a vasárnapi, jövő hét kedden, 18-án pedig a szokásos munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok.

A Mávinform tájékoztatása szerint a várhatóan megnövekvő utasforgalom miatt a MÁV-Start az összes rendelkezésére álló, üzemképes járművét felhasználja, a helyfoglalások alakulása alapján, a lehetőségekhez képest az intercity vonatokhoz pluszkocsikat kapcsolnak.

A vasúttársaság azt javasolja, hogy a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében az utazók a menetjegyeket és helyjegyeket elővételben váltsák meg, használják a jegyértékesítő automatákat, vegyék igénybe az internetes jegyvásárlás és az otthoni menetjegynyomtatás lehetőségét is.

Jelezték, hogy tavaly húsvétkor csaknem 540 ezren váltottak jegyet, ami egy szokásos hétvégéhez képest 13 százalékkal több utazást jelent, és az iskolai tavaszi szünet elején is csúcsforgalom várható a pályaudvarokon. Ugyanez igaz lesz a tavaszi szünet utolsó napján, kedden: akkor is sok utasra számít a vasúttársaság. Ezen a napon a helybiztosítással közlekedő vonatok átlagos kihasználtsága még a húsvéthétfőinél is magasabb lehet.