Három kilométeres sor Hegyeshalomnál

Kora délutánra megélénkült a forgalom az M1-es autópályán az osztrák határnál Ausztria irányába. A várakozás 13 óra körül már közel egy óra volt.

A húsvéti négynapos hétvége után lehetett rá számítani, hogy a határátkelőknél mind a belépő, mind a kilépő irányba fokozódik majd a forgalom. Úgy tűnik azonban, hogy többen jöttek haza külföldi munkából az ünnepre, mint amennyien pihenni utaztak külföldre.

Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy

hétfő délután egy órakor már 3 kilométeres kocsisor torlódott fel Hegyeshalomnál az M1-es autópálya kilépő oldalán

– közölte a rendőrség. A sztrádai határátkelőnél egy, az 1-es főútnál fél órát kell várakozni a határnál.

A keleti határon a belépés lassul le

A horvát határnál Udvar – Dubosevica átkelőnél van hasonló várakozási idő, illetve Letenyénél is kell egy félórás várakozásra számítani a belépő oldalon. Ukrajna felől Záhonynál is élénkül a forgalom, háromnegyed órás késedelem lehetséges. A román határszakaszon Nagylaknál szintén egy óra a belépés, de több másik átkelőnél is lehet számítani már fél órás várakozásra. A leghosszabb várakozás, két óra Ásotthalomnál van jelenleg Szerbia felől a rendőrségi határinfó szerint.