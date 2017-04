Sosem volt még ilyen hideg az országban, legalábbis ilyenkor. Az országos és a fővárosi hidegrekord is megdőlt. Ráadásul 9 település még mindig el van zárva a külvilágtól.

A rendkívüli időjárás miatt 9 településre továbbra is csak a készenlétisek jutnak el,tudatta Góra Zoltán, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője. Répáshuta, Bükkszentkereszt, Galyatető, Mátraháza, Kékestető, Mátraszentistván, Mátraszentimre, Mátraszentlászló és Bagolyirtás érintett, de az élelmiszer és üzemanyag ellátás itt is megoldott. 7 megyében, 91 településen szünetelt az áramszolgáltatás.

683 riasztás történt, 1173 tűzoltó vett részt a mentésekben

Eddig 683 esetben riasztották őket, a legtöbb munkát a letört ágak és kidőlt fák okozták, amik kárt tettek a vezetékekben, eltorlaszolták az utakat, számos esetben segítettek elakadt járműveknek, illetve közúti balesetek helyszínén. Több vasúti felsővezeték-szakadás is történt és villanyvezetékek is rongálódtak. A mentésekben 1173 hivatásos tűzoltó vett részt, 263 járművet használtak, de 161 járművel 566 önkéntes is segített nekik.

56 ember rekedt egy úton – sikeresen kimentették őket

Még szerdán operatív törzset állítottak fel a beavatkozások összehangolására, az úton rekedt emberek kimentése és melegedőhelyeken történő elhelyezése érdekében, de 7 megyében megyei operatív törzsek felállítására is szükség volt. A legnehezebb időszakban 13 olyan település volt, ahova csak a készenléti szervek tudtak eljutni. Szerda este 56 ember rekedt egy alsóbbrendű úton, közülük 30-at egy vendégházban helyeztek el, de csütörtökön már ők is hazatérhettek.

Még mindig le van zárva 10 útszakasz

A főigazgató közölte, hogy jelenleg 10 útszakasz van lezárva, korábban ez a szám 24 volt. A 2505-ös út Felsőtárkány és Répáshuta között életveszélyes a fakidőlések miatt. A Magyar Közút téli szolgálatra állt vissza, így 404 géppel 517 munkatársuk dolgozott és 1451 tonna sót szórtak ki.

Nem történt halálos baleset

Papp Károly országos rendőrfőkapitány arról beszélt, hogy a rendkívüli időjárási helyzet ellenére halálos baleset nem történt az elmúlt két napban. Összesen 31 súlyos, 87 könnyű sérüléssel járó baleset történt.A rendőrség részéről 1640 rendőr 13 550 szolgálati órát dolgozott, őket munkájukat 30 polgárőr és 36 egyéb rendészeti tevékenységet végző szakember, például közterület-felügyelő segítette.

Elhagyta a ciklon az országot, de marad a hideg

Az elmúlt napok időjárását meghatározó ciklon elhagyta az országot - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján. Az ég kitisztult, a szél mérséklődött, ezért hajnalra igen alacsony volt a hőmérséklet. Országos szinten csupán 0,2 fok, az ilyenkor jellemző 5-7 fok helyett.

Megdőlt a hidegrekord a Kékestetőn

A leghidegebb az Északi-középhegység szélvédett völgyeiben, illetve a magasabb, vastag hóval borított tájakon volt. Kékestetőn -7,1 fokot mértek, ezzel megdőlt a napi minimum hőmérséklet országos rekordja. A korábbi rekordot, -6,3 fokot szintén Kékestetőn mérték 1959-ben.

A fővárosi hidegrekord is megdőlt

A fővárosban is megdőlt a hidegrekord, a leghidegebb a János-hegyen volt, amit szintén hótakaró fed. Ott -3,6 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, megdöntve ezzel Budapest Csillagda 1959-ben jegyzett -3,2 fokos napi minimum hőmérsékleti rekordját - olvasható az OMSZ oldalán.

Több mint 15 centivel vastagabb a hó, mint az eddigi rekord

Csütörtökön a korábbi 32 centiméteres hóvastagsági rekord dőlt meg. Kékestetőn csütörtök délután 47 centiméteres hóvastagságot is mértek. A péntek reggeli adatok szerint Miskolc Lillafüred-Jávorkúton 50 centiméteres a hóréteg.

Kékestetőn az április 20-i legalacsonyabb maximumhőmérsékleti rekord is megdőlt, mivel a legmelegebb órákban is mindössze mínusz 2,7 fokig melegedett a levegő.

A hétvégén is lesznek mínuszok

Az előrejelzés szerint pénteken a legmagasabb hőmérséklet 9-14 fok között várható, késő estére pedig 2-9 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is várhatók mínuszok, és többfelé viharossá fokozódik a szél is.