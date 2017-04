Soros keze Grúziáig ér

Két napos látogatáson tartózkodik Grúziában a magyar miniszterelnök és delegációja. Orbán Viktor tárgyal a grúz miniszterelnökkel és az államfővel is, illetve egy üzleti fórumon is beszédet mondott. A hírek most mégsem csak erről, hanem arról is szólnak, hogy néhány tucat tüntető várta a Tbiliszibe érkező kormányfőt, akik CEU-s jelszavakat kiabáltak. Nehéz elképzelni, hogy Grúziában éppen a Közép-Európai Egyetem ügye lenne forró téma, az eset sokkal inkább annak a bizonyítéka, hogy Soros György keze hosszú és sok helyre elér. Nem ez lenne az első jele annak, hogy a jótékonykodó milliárdos Grúziában is kavar.