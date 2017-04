Hollik István: Soros dróton rángatja Brüsszelt

Soros György dróton rángatja Brüsszelt – mondta sajtótájékoztatón Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő.

A kisebbik kormánypárt képviselője kifejtette: teljesen nyilvánvaló, Soros György azt akarja elérni, hogy Magyarország is álljon be a sorba, bontsa le a határzárat, engedjen be migránsokat, és fogadja el az unió betelepítési kvótáját. Ehhez minden eszközt és minden Brüsszelben élő emberét felhasználja – tette hozzá.

Látható, hogy a brüsszeli naptár megtelt Soros-eseményekkel, a Soros-egyetem ürügyén már hétfőn és kedden is támadják Magyarországot, szerdán az Európai Parlamentben ismét hazánkat tűzik napirendre, csütörtökön pedig maga Soros György tárgyal a brüsszeli bizottsággal – sorolta. Szerinte Soros György azért utazik Brüsszelbe, hogy a bizottság elnökénél a magyar kormány és a Fidesz ellen áskálódjon.

Az európai emberek hangját kellene hallania

Hollik István azt mondta: mint az Európai Néppárt (EPP) tagjai, biztosak abban, hogy az EPP vezetői, ahogy korábban, most sem fogják elhinni a Magyarország elleni hazug vádakat, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy ismertessék velük a tényeket, és tisztázni tudják a félreértéseket.

Ugyanakkor Brüsszelnek nem Soros György, hanem az európai emberek hangját kellene meghallania, nem veszélybe sodornia kellene Európát, hanem megvédenie az európai emberek biztonságát, nem segíteni, hanem megállítani kellene a bevándorlást – mutatott rá Hollik István.

A KDNP-s politikus azt mondta: úgy tűnik, Soros György dróton rángatja Brüsszelt, több tucat brüsszeli politikus van a zsebében. Ma már nyílt titok, hogy Soros emberei ott ülnek az Európai Bizottságban, illetve az Európai Parlamentben, ismert az általa megbízható szövetségeseknek titulált képviselők, vezetők listája, rajta a magyar baloldal brüsszeli képviselőivel is. A Soros által pénzelt emberek ugranak, amikor kell, hogy kívánságait teljesítsék, ez történt most is, amikor nyomást kell gyakorolni Magyarországra – közölte.

Meg kell reformálni az EU-t

Értékelése szerint ami történik, kijózanítóan jelzi, hogy a brüsszeli politikát nem az európai emberek, nem a tagállamok, hanem Soros György üzleti érdekei diktálják. "Mi ezért mondjuk azt, hogy az Európai Uniót meg kell reformálni", hogy ne a nemzetállamok legyenek érte, hanem fordítva – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy Soros György tisztességtelen spekulációkkal, egész országok tönkretételével szerezte a vagyonát, és nem véletlen, hogy az Egyesült Királyságtól Izraelig több országból kitiltották. Felidézte, hogy Soros György "megtámadta" a magyar OTP-t is, milliárdos károkat okozva. A gazdasági válság idején, amikor Magyarország a legsebezhetőbb volt, nem segített, hanem nyerészkedett – közölte Hollik István.