Dömötör: Brüsszel továbbra is erőlteti a bevándorlók betelepítését

Dimitrisz Avramopulosz migrációs biztos keddi nyilatkozata ismét azt bizonyítja, hogy Brüsszel továbbra is erőlteti a bevándorlók betelepítését, és fenyegeti azokat a tagországokat, amelyek nem hajlandóak ebben részt venni - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a biztos kijelentéseire reagálva.

Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért felelős uniós biztos az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén azt mondta, jogi és erkölcsi kötelezettsége az Európai Unió tagállamainak, hogy részt vegyenek a 160 ezer menedékkérő áttelepítését szolgáló uniós mechanizmusban.

Dömötör Csaba az MTI-nek úgy reagált:

nem lehet a magyarokat megkerülve döntést hozni arról, hogy kiket fogadjanak be, ez ugyanis szembemegy minden demokratikus alapelvvel". A kormány álláspontja az, hogy Magyarország már eddig is jelentősen hozzájárult az európai szolidaritáshoz azzal, hogy erején felül vette ki a részét az uniós határok védelméből - mondta az államtitkár, hozzátéve: Brüsszelnek is inkább a határvédelemre kellene összpontosítania ahelyett, hogy szétteríti saját elhibázott politikájának következményeit.

Dömötör Csaba úgy vélte,

az Európai Parlament vitája azt is bizonyította, hogy Brüsszel továbbra is felső korlát nélküli betelepítésekben gondolkodik, és egyre erőteljesebb azt ezt célzó politikai nyomásgyakorlás is.

Ennek a nyomásgyakorlásnak része az a Magyarországról szóló határozat is, amelyet a héten fogad majd el az Európai Parlament - tette hozzá.

"A keddi brüsszeli nyilatkozatokból jól látszik, hogy a nemzeti konzultációban foglalt kérdések aktuálisak és stratégiai jelentőségűek Magyarország jövője szempontjából" - mondta az államtitkár, aki szerint ezért is fontos politikai fegyvertény, hogy a legfrissebb összesítések szerint már 1 millió 431 ezren mondták el a véleményüket.

Mint megjegyezte, a Miniszterelnöki Kabinetiroda - figyelembe véve a Fidesz-frakció javaslatát - a változatlanul magas részvételi hajlandóság miatt várhatóan meghosszabbítja a konzultációs ívek feladási határidejét.