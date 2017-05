Az eddigi, Index által felállított verzió szerint az Index tulajdonosváltása azért történt úgy, ahogy, hogy az ország egyik legnagyobb hírportálja megőrizze a függetlenségét. Az új főnök, Bodolai László, és a tegnap leköszönt Dudás Gergely főszerkesztő is azt állította, hogy igaz, hogy Simicska Lajosnak opciós joga volt az Indexre (egyébként 2014 óta, amit az Origó mindig leírt és az Index mindig letagadta), az opciós jogot le is hívta, de a Jobbik közeli milliárdos kvázi adományként egyből tovább is passzolta egy alapítványnak a tulajdonjogokat. Így aztán az Indexre semmilyen befolyása nincs a kormányváltásért dolgozó milliárdosnak, ezt próbálták elhitetni. Csakhogy most Rogán Antal kabinetminiszter éppen az Indexnek nyilatkozva árulta el, hogy a volt Index tulajdonos, Spéder Zoltán már tavaly arról beszélt neki, hogy Simicska megérkezett az Indexhez, fizetett érte, és ő fogja eldönteni, hogy ki legyen a következő úgymond tulajdonos. Merthogy a tényleges persze Simicska.