Portik Tamás: Én ezt abszurdnak tartom

Helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon, amelyben 13 évre ítélték Portik Tamás felbujtás miatt az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság összevont tárgyalásán. Négy dolgot említett Portik az utolsó szó jogán, az ítéletet pedig nem akarta elfogadni. Jozef Rohác beletörődött, hogy életfogytiglant kapott, de egyszer indulatosan felpattant a tárgyalás során.

Kommandósok, készenléti rendőrök és fedett ügynökök gyűrűjében zajlott Jozef Rohác és Portik Tamás péntekre kitűzött másodfokú tárgyalásának nyílt ülése. A Fővárosi Ítélőtábla Markó utcai épülete körül rendőrautók és rabszállítók álltak, a levegőben helikopterek köröztek. Már a bejáratnál szigorúbb volt az ellenőrzés a megszokottnál, a terem előtt viszont másodszor is átvilágították az újságírókat és érdeklődőket.

A kitüntetett figyelem a két évtizeddel ezelőtti négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantással, vagyis a Boros József Károly, ismertebb nevén Boros Tamás elleni merénylettel és Fenyő János vállalkozó meggyilkolásával vádolt Rohácnak és a harmadrendű vádlottnak, Portik Tamásnak szólt, akit felbujtás miatt állítottak bíróság elé.

Mielőtt a bíró megengedte volna a vádlottaknak, hogy beszéljenek az utolsó szó jogán, megkérdezte tőlük, engedélyezik-e, hogy az arcukat mutassák a fotósok és a kamerák.

Rohác indulatosan felpattant

és azt mondta, eddig sem engedte soha, mégis minden híradóban viszontlátta magát. A bírónő ezt elutasította azzal, hogy a média tiszteletben tartotta a kérésüket.

Először Rohác kapott szót, hogy az ítélet előtt elmondja, amit gondol. Beszéde egy mondat volt, amelyben ártatlannak vallotta magát és a felmentését kérte. Portik Tamás sem beszélt sokkal hosszabban. Amellett, hogy azt mondta, nem követett el bűncselekményt és az ügyész állításával szemben

soha nem bokszolt versenyszerűen,

tehát erre utaló beceneve sem volt, az ellene valló koronatanúról beszélt.

Milos Kastan nevű embert nem ismerek, vele nem találkoztam" - mondta.

A volt szlovák maffiavezér, Mikulás Cernák bandájához tartozó Kastan ma is börtönben ül. Korábban írásban tett vallomásában azt állította, hogy Szlovákiában ismerkedett meg Portikkal a kilencvenes évek végén. Úgy emlékezett rá, mint egy harmincas éveiben járó 170-175 cm magas férfira, aki korábban bokszoló volt. Arról is beszélt, hogy ő volt az egyetlen akkoriban,

akivel szabadlábon tudott találkozni a magyar alvilág vezérei közül.

Akit leírt, az nem én vagyok, a '90-es évek végén elhízott voltam, sportos testalkatú soha nem voltam, a hajamat hátra soha nem fésültem" - mondta Portik Tamás az utolsó szó jogán.

Ehhez még annyit tett hozzá Portik, hogy a felmentését kéri minden vádpont alól. A bíró egyórás szünetet rendelt el, majd kihirdette az ítéletet.

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatával helyben hagyta az elsőfokú döntést. A másodfokú ítélet értelmében amellett, hogy Jozef Rohác életfogytiglant kapott, Magyarország területéről is kiutasították, Portik Tamást pedig ebben az ügyben 13 évre ítélte a táblabíróság. Egy évvel ezelőtt Prisztás József megöletéséért 15 évet kapott az egykori Energol vezér.

Rohác tudomásul vette az ítéletet, Portik Tamás viszont azt mondta:

Én ezt abszurdnak tartom"

A vállalkozó korábbi élettársának, gyerekei anyjának, Riskó-Halmos Almának az édesanyja súlyosabb ítéletre számított. Most nem akart interjút adni, egy évvel ezelőtt viszont a Faktornak beszélt az elsőfokú ítélet után:

"Sokan kérdezték már, én vajon miért maradtam életben, engem miért nem öletett meg, hát

Portik Tamás engem nem ölt meg, de az életemet elvette.

Amikor a családunkba bekerült 42 éves voltam, most 62 vagyok. Húsz éve másról sem szól az életünk, mint Portik Tamásról, a lányunkról, az unokáinkról, és az az igazság, hogy ez tovább is folytatódik, mert ma már vannak új unokáim a családom más tagjától és az 5 éves kis unokám már feltette nekem a kérdést, hogy milyen anyuka vagyok én, hogy nem tudom, hol a lányom. Erre nagyon nehezen tudok neki válaszolni, mert teljesen igaza van. Ne felejtsék azt el, hogy amióta én nem keresem a lányomat és az unokáimat, azóta senki sem keresi őket. Mióta 2012-ben Portik Tamást letartóztattak, azóta a lányomról még a rendőrség sem tud."

Riskó Judit arról sem akart beszélni, jelentkezett-e azóta a lánya, de a másodfokú ítélet kihirdetésekor is fekete ruhát viselt, akár csak egy évvel ezelőtt.

Amióta Almáék eltűntek, mindig fekete ruhát hordok, és ezt már a kis unokáim is észre vették. Még a három és fél éves is megjegyezte. Mondjuk, fiatal koromban is szerettem ezt a színt, most viszont gyászolok" - mondta tavaly márciusban.

Azt is hozzátette, ő csak egy anya, aki hosszú, lassú halálra ítéltetett azzal, hogy elvesztette a lányát és az unokáit.