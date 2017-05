A Kádár-korszak összes fordulata Botka Lászlónál

Ahogy várható volt, az MSZP megválasztotta miniszterelnök-jelöltjüknek a sokat bírált szegedi polgármestert.

292-ből 280 MSZP-s szavazattal Botka a párt miniszterelnök-jelöltje. Nem lesz könnyű dolga, hiszen a párt nagy küzdelmet folytat a második helyért, számára az a valós kérdés, hogy meg tudja-e előzni a Jobbikot vagy sem. Másrészt, Gyurcsány Ferenc - jó néhány perccel Botka megválasztása előtt - azonnal megszólalt, és jelezte: találkozni akar Botkával, vagyis

nagyon gyorsan rá akar telepedni a most már hivatalos jelöltre.

Botka pártkongresszusi beszéde minden túlzás nélkül a Kádár-korszak pártkongresszusait idézte. A kötelező kormányszidás (ami önmagában természetesen érthető egy ellenzéki párttól) valósággal eltörpült a kommunizmus évtizedeinek közhelyei mellett, amik elárasztották Botka beszédét. Bár az elején az álmenedzser-világ tartalmatlan, üres kifejezéseivel indított (nem fél a „kihívásoktól”, ő maga „csapatjátékos”, stb., stb.), utána egyből

megérkezett Kádár János.

Új világot építünk

A kisember is ember

Sötét időket élünk

Elég volt a szolgaságból

Élni és megélni lehet

Egyről a kettőre jutni

A remény hal meg utoljára (ezt egyébként később cifrázta is: Botka szerint „a remény igen szapora jószág”)

Tegyünk igazságot

Fizessenek a gazdagok (bocsánat, ez nem is kádárizmus: ez Rákosi Mátyás egyik jelszava volt 1950-ből)

Csak tiszta szívvel

Emeljük magasra a fejünk!

És persze még a sor folytatható, például, ahogy a „melós” kifejezést többször használta.

Hogy egy-egy gondolata mennyire sajátos Botka egyéb ügyeit ismerve, túl a múltba forduláson, elég egyértelmű. Néhány hónapja derült ki a gazdagellenes Botka húszmilliós terepjárója, lefényképezték többmilliós Rolex-óráját (ráadásul kiderült, hogy saját pártjában többen már egy ideje Rolex Lacinak hívják), aztán kiderült az is, hogy

lebontaná a magyar-szerb határon a kerítést,

és persze váratlanul előbukkanó szociális érzékenységét is árnyalja az a tény, hogy Botka a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején minden adóemelést megszavazott, ahogy a 13. havi nyugdíj elvételét is.