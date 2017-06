Felújítják a 100 éves Sió-hidat

A teljes felújítás 452 millió forintba kerül, a munkát június közepén kezdik el.

Megerősítik a régi hídfőt, kicserélik a keresztvasakat, illetve új vasbetonpályát és aszfaltburkolatot kap a sióagárdi híd jelentette be Horváth István, a szekszárdi egyéni választókerület országgyűlési képviselője.

A híd nemcsak szebb, hanem jobb teherbírású is lesz, valamint azt is tervezik, hogy bicikliutattal is kibővítik.

A 100 éves hidat harminc éve újították fel utoljára, azóta annyira tönkrement, hogy egyszerre csak egy irányba lehetett rajta közlekedni.